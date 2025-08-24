बिहार में 25 अगस्त से 29 नवंबर तक चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी बक्सर से पटना और किउल के लिए सीधी सेवा

पटना। बिहार राज्य के लोगों को रेलवे देगा त्यौहारी सौगात। यह सौगात है कि बिहार राज्य में त्यौहारों को देखते हुए यहां रेलवे दुर्गा पूजा और छठ में बक्सर और किउल के लिये ट्रेन शुरू कर रहा है। यह ट्रेन 25 अगस्त से 29 नवंबर तक चलेगी यह त्योहारों में आने जाने वाले यात्रियों के सुविधा को देखते हुए प्लेटफॉम से भीड़ को कम करने को लेकर चलाई जा रही है। बतादें कि यह ट्रेन रविवार को नहीं चलेगी। इसके अलावा सरे दिन चलेगी। यह ट्रेन बक्सर से पटना और किउल के लिए सीधी सेवा की सुविधा देगी।

ये हैं समय और ट्रेनें ​

ट्रेन संख्या 03208 सुबह 05:40 बजे बक्सर से प्रस्थान करेगी। अपनी यात्रा के दौरान यह महत्वपूर्ण स्टेशनों जैसे डुमरांव में 05:53, रघुनाथपुर में 06:07, बिहिया में 06:20 और आरा जंक्शन पर 06:46, दानापुर में सुबह 07:30, पटना जंक्शन पर सुबह 08:10 बजे, राजेंद्रनगर टर्मिनल पर 08:25, पटना साहिब में 08:40, बख्तियारपुर जंक्शन पर 09:35, मोकामा में 10:18 बजे, लखीसराय जंक्शन पर 11:00 बजे होते हुए 11:35 बजे किउल जंक्शन पहुंचेगी।

यही ट्रेन वापसी में गाड़ी संख्या 03207 के रूप में किउल जंक्शन से दोपहर 14:40 बजे रवाना होगी। वापसी में यह ट्रेन मोकामा शाम 3:18, बाढ़ में 3:40, बख्तियारपुर जंक्शन पर शाम 4:00 बजे होते हुए पटना जंक्शन पर शाम 5:35 बजे पहुंचेगी और 10 मिनट का लंबा ठहराव लेकर चलेगी। इन ट्रेनों के चलने से बिहार में ट्रेन से सफर करने वालो यात्रियों को बहुत राहत व सुविधा मिलेगी और भीड़ के बवाल से दूरी।