  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. हरिओम हत्याकांड में रायबरेली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, अब तक चार अरेस्ट, सभी आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट और NSA

हरिओम हत्याकांड में रायबरेली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, अब तक चार अरेस्ट, सभी आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट और NSA

यूपी के रायबरेली जिले में ऊंचाहार थाना (Unchahar Police Station) क्षेत्र में दलित हरिओम हत्याकांड मामले (Hariom Murder Case) में पुलिस का ताबड़तोड़ ऐक्शन जारी है। पुलिस अब तक इस मामले में नौ लोगों की गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पुलिस ने करीब 15 लोगों और चिन्हित किया है। सभी अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर (Gangster Act)  और एनएसए (NSA) की भी कार्रवाई की जाएगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

रायबरेली। यूपी के रायबरेली जिले में ऊंचाहार थाना (Unchahar Police Station) क्षेत्र में दलित हरिओम हत्याकांड मामले (Hariom Murder Case) में पुलिस का ताबड़तोड़ ऐक्शन जारी है। पुलिस अब तक इस मामले में नौ लोगों की गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पुलिस ने करीब 15 लोगों और चिन्हित किया है। सभी अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर (Gangster Act)  और एनएसए (NSA) की भी कार्रवाई की जाएगी।

पढ़ें :- सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जारी किया नोटिस, जानें क्या कहा?

पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह (Superintendent of Police Dr. Yashveer Singh) ने देर रात जारी किए गए बयान में बताया कि हरिओम हत्याकांड (Hariom Murder Case)  के मामले में पहले पांच आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। मंगलवार की देर रात चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि घटना को मुकदर्शक बनकर देखने वाले मुख्य आरोपी सुख सागर अग्रहरि (Sukh Sagar Agrahari) के साथ शिवम और पनाह देने वाले उनके एक रिश्तेदार के साथ लल्ली पासी को गिरफ्तार किया गया है।

वहीं लल्ली पासी के साथ रहने वाले एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है और उससे अभी पूछताछ की जा रही है। घटना की जांच में जुटी पुलिस टीम ने अब तक 10 से 15 लोगों की और पहचान की है। जल्द ही घटना में शामिल फरार चल रहे अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी ने कहा कि हरिओम हत्याकांड (Hariom Murder Case)  में शामिल सभी अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर और रासुका की भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ उन्हें सजा दिलाई जाएगी इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

चोर समझ कर पीटा था आपको बता दें कि फतेहपुर के तारावती गांव के रहने वाले 38 वर्षीय हरिओम की बीते बुधवार रात को बबर्रता पूर्वक पीटकर हत्या कर दी गई थी। ग्रामीणों ने चोर समझ कर पीट दिया था। वह अपने घर से पैदल ही ससुराल के लिए निकल पड़े थे। युवक की ससुराल ऊंचाहार कस्बे में थी। फतेहपुर के रास्ते पैदल ससुराल जा रहे युवक को रात हो गई। रात में वह गदागंज थाना क्षेत्र में स्थित एक ढाबे के पास पहुंचा। ग्रामीणों ने संदिग्ध युवक मानकर उसे रोक लिया था। भीड़ ने दलित युवक को पीट-पीट कर मार डाला था।

पढ़ें :- सोनम वांगचुक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा- गांधीवाद का पालन करने वाले पर ही लगा दिया एनएसए
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने यूपी पुलिस पर लगाया बदसलूकी का आरोप, सीएम योगी से लगाई इंसाफ की गुहार

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने यूपी पुलिस पर...

बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दस रैलियां, राजनाथ सिंह और अमित शाह करेंगे 25-25 रैली

बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दस रैलियां, राजनाथ सिंह और अमित...

हरिओम हत्याकांड में रायबरेली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, अब तक चार अरेस्ट, सभी आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट और NSA

हरिओम हत्याकांड में रायबरेली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, अब तक चार अरेस्ट,...

मर्द का दर्द किसी को दिखता नहीं....ज्योति सिंह के आरोपों पर पहली बार खुलकर बोले पवन सिंह

मर्द का दर्द किसी को दिखता नहीं....ज्योति सिंह के आरोपों पर पहली...

आजम खान का हाथ पकड़ अखिलेश यादव ने घर में की एंट्री, समर्थक बोले-दिल का रिश्ता है जो टूटने वाला नहीं है

आजम खान का हाथ पकड़ अखिलेश यादव ने घर में की एंट्री,...

UP News : अखिलेश यादव का बदला कार्यक्रम, पहले बरेली और फिर आजम खान से मिलने जाएंगे रामपुर

UP News : अखिलेश यादव का बदला कार्यक्रम, पहले बरेली और फिर...