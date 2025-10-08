हरिओम हत्याकांड में रायबरेली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, अब तक चार अरेस्ट, सभी आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट और NSA

रायबरेली। यूपी के रायबरेली जिले में ऊंचाहार थाना (Unchahar Police Station) क्षेत्र में दलित हरिओम हत्याकांड मामले (Hariom Murder Case) में पुलिस का ताबड़तोड़ ऐक्शन जारी है। पुलिस अब तक इस मामले में नौ लोगों की गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पुलिस ने करीब 15 लोगों और चिन्हित किया है। सभी अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर (Gangster Act) और एनएसए (NSA) की भी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह (Superintendent of Police Dr. Yashveer Singh) ने देर रात जारी किए गए बयान में बताया कि हरिओम हत्याकांड (Hariom Murder Case) के मामले में पहले पांच आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। मंगलवार की देर रात चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि घटना को मुकदर्शक बनकर देखने वाले मुख्य आरोपी सुख सागर अग्रहरि (Sukh Sagar Agrahari) के साथ शिवम और पनाह देने वाले उनके एक रिश्तेदार के साथ लल्ली पासी को गिरफ्तार किया गया है।

वहीं लल्ली पासी के साथ रहने वाले एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है और उससे अभी पूछताछ की जा रही है। घटना की जांच में जुटी पुलिस टीम ने अब तक 10 से 15 लोगों की और पहचान की है। जल्द ही घटना में शामिल फरार चल रहे अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी ने कहा कि हरिओम हत्याकांड (Hariom Murder Case) में शामिल सभी अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर और रासुका की भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ उन्हें सजा दिलाई जाएगी इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

चोर समझ कर पीटा था आपको बता दें कि फतेहपुर के तारावती गांव के रहने वाले 38 वर्षीय हरिओम की बीते बुधवार रात को बबर्रता पूर्वक पीटकर हत्या कर दी गई थी। ग्रामीणों ने चोर समझ कर पीट दिया था। वह अपने घर से पैदल ही ससुराल के लिए निकल पड़े थे। युवक की ससुराल ऊंचाहार कस्बे में थी। फतेहपुर के रास्ते पैदल ससुराल जा रहे युवक को रात हो गई। रात में वह गदागंज थाना क्षेत्र में स्थित एक ढाबे के पास पहुंचा। ग्रामीणों ने संदिग्ध युवक मानकर उसे रोक लिया था। भीड़ ने दलित युवक को पीट-पीट कर मार डाला था।