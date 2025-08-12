राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर किया वार, बोले-‘पिक्चर अभी बाकी है’, हम रुकेंगे नहीं

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने SIR के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग (Election Commission) पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ एक सीट का मामला नहीं है। बहुत सारी सीटों पर यह खेल हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर पर और व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। चुनाव आयोग (Election Commission) भी जानता है और हम भी जानते हैं। पहले हमारे पास सबूत नहीं थे, लेकिन अब हैं। राहुल गांधी ने मतदाता सूची में अनियमितताओं के दावों का हवाला देते हुए कहा कि अभी पिक्चर बाकी है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी संविधान की रक्षा कर रही है और ऐसा करती रहेगी।

राहुल गांधी ने कहा कि ‘एक मतदाता, एक मत’ संविधान की बुनियाद है और इसे लागू करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विपक्ष सिर्फ संविधान की रक्षा कर रहा है और करता रहेगा, रुकेगा नहीं। उन्होंने SIR के दौरान बिहार के दरौंदा में एक महिला मिंता देवी की उम्र 124 साल दर्ज किए जाने पर तंज कसा है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ संविधान की नींव है और इसे लागू करना चुनाव आयोग (Election Commission) का कर्तव्य है और उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसलिए हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम रुकेंगे नहीं।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें पते और रिश्तेदारों आदि के नाम फर्जी हैं। इससे पहले, मंगलवार को इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने संसद परिसर में बिहार में निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई सांसदों ने सफेद टी-शर्ट पहन रखी थी जिस पर 124 वर्षीय मतदाता का नाम लिखा था जो कथित तौर पर राज्य की मतदाता सूची में दर्ज पाई गई है।इस दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को वापस लेने की मांग की गई। प्रियंका गांधी सहित कई सांसद सफेद टी-शर्ट पहने नजर आए, जिस पर ‘मिंता देवी’ और उनकी तस्वीर छपी थी और पीछे ‘124 नॉट आउट’ लिखा था।

चुनाव आयोग बना भाजपा का विभाग : कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरोप लगाया कि राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एक विभाग बन गया है। उन्होंने प्रदर्शन में भाग लेते हुए आरोप लगाया कि मिंता देवी को पहली बार की मतदाता दिखाया गया है जबकि उनकी उम्र 124 साल है। मतदाता सूची में उनका नाम पहली बार मतदाता के रूप में दर्ज है। हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। चुनाव आयोग कैसे भाजपा की पार्टी बन गया है? मतदाता सूची ऐसे ही फर्जीवाड़े से भरी पड़ी है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा , तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ’ब्रायन, द्रमुक के टीआर बालू, राकांपा (एसपी) की सुप्रिया सुले, साथ ही वामपंथी दलों एवं अन्य विपक्षी दलों के सदस्य संसद के मकर द्वार के पास एकत्र हुए। उन्होंने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे और नारे लगाते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को वापस लेने की मांग की। यह विपक्षी दलों के सांसदों के संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन का 15वां दिन है।