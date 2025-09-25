राहुल गांधी ने पिछड़े समुदायों के ली की नई घोषणा, भाजपा पर लगाया झूठ बोलने का आरोप

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक्स पर किए गए एक पोस्ट ने फिर सियासी भूचाल मचा दिया है। सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पिछड़े समुदायों को मज़बूत करने और उनकी भागीदारी को अधिकतम करने के लिए कांग्रेस अति पिछड़ा न्याय घोषणापत्र जारी करगी। यह राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर की है। सांसद ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर झूठ बोलने और ध्यान भटकाने वाली साज़िशें रचने का आरोप लगाया है।
नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi, Leader of the Opposition in the Lok Sabha) के एक्स पर किए गए एक पोस्ट ने फिर सियासी भूचाल मचा दिया है। सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पिछड़े समुदायों (backward communities) को मज़बूत करने और उनकी भागीदारी को अधिकतम करने के लिए कांग्रेस अति पिछड़ा न्याय घोषणापत्र जारी करगी। यह राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर की है। सांसद ने भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) पर झूठ बोलने और ध्यान भटकाने वाली साज़िशें रचने का आरोप लगाया है। उन्होने कहा कि जो पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक (Backward, Dalit, tribal and minority) समुदायों के पूर्ण अधिकार सुनिश्चित करने की उनकी पार्टी की प्रतिबद्धता के विपरीत है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा कि कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य पिछड़े समुदायों के लिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है।
सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा (BJP) चाहे कितने भी झूठ और भ्रामक षड्यंत्र रचे, हम अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदायों के पूर्ण अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिहार में अति पिछड़े समुदाय को मज़बूत करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने अति पिछड़ा न्याय घोषणापत्र में ठोस वादे किए हैं। शिक्षा इन समुदायों की प्रगति का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए इस क्षेत्र में उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष संकल्प हैं। उन्होने पोस्ट में लिखा कि निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों (universities) में आरक्षण (Reservation) लागू किया जाएगा और निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों में से आधी सीटें एससी/एसटी/ओबीसी/और ईबीसी बच्चों के लिए होंगी, साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि अन्यायपूर्ण प्रथाओं को भी समाप्त किया जाएगा। राहुल गांधी ने पिछड़े समुदायों के लिए सामाजिक न्याय और समान विकास की गारंटी दी है। उन्होने कहा कि यह घोषणा शिक्षा के साथ-साथ सबसे पिछड़े वर्गों के लिए समानता और सम्मान की लड़ाई है। यही सामाजिक न्याय और समान विकास की सच्ची गारंटी है।
भाजपा चाहे जितने भी झूठ और ध्यान भटकाने की साज़िश करे, हम अतिपिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज को उनका पूरा हक़ दिलाने के लिए संकल्पित हैं।
इंडिया गठबंधन ने पिछड़ा वर्ग के लिए दस सूत्री प्रस्ताव जारी किया- प्रियंका वाड्रा
कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा (Congress MP Priyanka Vadra) ने यह भी कहा कि इंडिया ब्लॉक ने अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए दस सूत्री प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें बिहार में सत्ता में आने पर उनके समुदाय पर अत्याचार के खिलाफ एक नया कानून, स्थानीय निकायों में उच्च आरक्षण और शिक्षा, आवास और सरकारी ठेकों में विशेष लाभ जैसे उपाय करने का वादा किया गया है। पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि बिहार में सरकार बनने पर इंडिया गठबंधन (india alliance) सभी दस प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा।