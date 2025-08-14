  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. राहुल गांधी, बोले- बहुजनों के दमन के लिए भाजपा ने बनाया ये नया हथियार, ‘काग़ज़ मिटाओ, अधिकार चुराओ’

राहुल गांधी, बोले- बहुजनों के दमन के लिए भाजपा ने बनाया ये नया हथियार, ‘काग़ज़ मिटाओ, अधिकार चुराओ’

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुरुवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि "काग़ज़ मिटाओ, अधिकार चुराओ" बहुजनों के दमन के लिए भाजपा ने यह नया हथियार बना लिया है। उन्होंने कहा कि कहीं वोटर लिस्ट से दलितों, पिछड़ों के नाम कटा देते हैं, तो कहीं आदिवासियों के वन अधिकार पट्टों को ही ‘गायब’ करवा देते हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुरुवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि “काग़ज़ मिटाओ, अधिकार चुराओ” बहुजनों के दमन के लिए भाजपा ने यह नया हथियार बना लिया है। उन्होंने कहा कि कहीं वोटर लिस्ट से दलितों, पिछड़ों के नाम कटा देते हैं, तो कहीं आदिवासियों के वन अधिकार पट्टों को ही ‘गायब’ करवा देते हैं।

पढ़ें :- Bihar Assembly Elections : चिराग पासवान ने छोड़ा NDA का साथ, बोले- मैं अब अकेले लडूंगा चुनाव

राहुल गांधी ने लिखा कि बस्तर में 2,788 और राजनांदगांव में आधे से ज़्यादा – छत्तीसगढ़ में इस तरह हज़ारों वन अधिकार पट्टों का रिकॉर्ड अचानक लापता कर दिया गया है। कांग्रेस ने आदिवासियों के जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा के लिए वन अधिकार अधिनियम बनाया, भाजपा उसे कमज़ोर कर उनका पहला हक़ छीन रही है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। आदिवासी इस देश के पहले मालिक हैं और हम हर हाल में उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे।

राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर वीडियो शेयर कर लिखा कि 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा (Voter Adhikar Yatra) के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के ख़िलाफ़ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ एक चुनावी मुद्दा नहीं है। यह लोकतंत्र, संविधान और ‘वन मैन, वन वोट’ के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे। युवा, मज़दूर, किसान – हर नागरिक, उठो और इस जनांदोलन से जुड़ो। उन्होंने कहा कि अब की बार, वोट चोरों की हार – जनता की जीत, संविधान की जीत।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

79th Independence Day : द्रौपदी मुर्मू, बोलीं- ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने सीमा पार आतंकियों के गढ़ को खत्म किया,पहलगाम आतंकी हमला था कायराना

79th Independence Day : द्रौपदी मुर्मू, बोलीं- ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने...

तेजस्वी यादव ने SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बोले-आज कोर्ट में सब नंगे हो गए

तेजस्वी यादव ने SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत,...

दो आईएसआई आतंकी गिरफ्तार, स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब में दहलाने की थी मंशा

दो आईएसआई आतंकी गिरफ्तार, स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब में दहलाने की थी...

राहुल गांधी, बोले- बहुजनों के दमन के लिए भाजपा ने बनाया ये नया हथियार, 'काग़ज़ मिटाओ, अधिकार चुराओ'

राहुल गांधी, बोले- बहुजनों के दमन के लिए भाजपा ने बनाया ये...

अपनी विफलता छुपाने के लिए पाकिस्तान करता है भारत विरोधी बयानबाजी

अपनी विफलता छुपाने के लिए पाकिस्तान करता है भारत विरोधी बयानबाजी

बिहार SIR विवाद में 'सुप्रीम' निर्देश,' हटाए गए 65 लाख वोटरों के नाम वेबसाइट पर सार्वजनिक करे चुनाव आयोग', अगली सुनवाई 22 अगस्त को

बिहार SIR विवाद में 'सुप्रीम' निर्देश,' हटाए गए 65 लाख वोटरों के...