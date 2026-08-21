पैलेट गन पीड़ित साहिल के साथ संसद मार्ग थाने के बाहर बैठे राहुल गांधी, कहा- FIR दर्ज होने तक नहीं जाएंगे

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को 19 वर्षीय साहिल लोचाब के साथ FIR दर्ज करवाने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन (Parliament Street Police Station) पहुंचे। बता दें कि साहिल लोचाब को कथित तौर पर 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के 'चलो संसद' मार्च के दौरान पेलेट गन से चोटें आई थीं।
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को 19 वर्षीय साहिल लोचाब के साथ FIR दर्ज करवाने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन (Parliament Street Police Station) पहुंचे। बता दें कि साहिल लोचाब को कथित तौर पर 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान पेलेट गन से चोटें आई थीं। वहीं, साहिल ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उनकी शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने से इनकार कर दिया है।
कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि 14 तारीख को साहिल लोचव (जो जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हो गए थे) अपने वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस के पास गए और लिखित शिकायत दी। उन्होंने I/O नंबर देने से इनकार कर दिया।
कांग्रेस सूत्रों का कहना है 17 तारीख को ईमेल और फोन के ज़रिए फिर से कोशिश की गई। फिर भी कोई I/O नंबर नहीं दिया गया। कोई पावती (acknowledgement) भी नहीं दी गई।
𝐖𝐄 𝐒𝐓𝐀𝐍𝐃 𝐅𝐎𝐑 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐄𝐍𝐓𝐒.
𝐖𝐄 𝐒𝐓𝐀𝐍𝐃 𝐅𝐎𝐑 𝐉𝐔𝐒𝐓𝐈𝐂𝐄.
𝐖𝐄 𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐍𝐎𝐓 𝐁𝐄 𝐒𝐈𝐋𝐄𝐍𝐓.
𝐃𝐡𝐚𝐫𝐧𝐚 𝐚𝐭 𝐃𝐂𝐏 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐅𝐈𝐑 𝐢𝐬 𝐟𝐢𝐥𝐞𝐝 pic.twitter.com/aDMFRBE3zM
— Congress (@INCIndia) August 21, 2026
पढ़ें :- रस्सी जल गई, पर ऐंठन नहीं गई...‘वंदे मातरम्’ मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे केशव मौर्य
अब, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पीड़ित के साथ मिलकर इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं। DCP फिर भी केस ऑफिसर और I/O नंबर नहीं दे रहे हैं। चूंकि यह एक संज्ञेय अपराध (cognisable offence) है, इसलिए FIR भी दर्ज होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं कर रही है। बता दें कि राहुल गांधी I/O और FIR के लिए ज़ोर दे रहे हैं।
छात्रों पर पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया?
– अमित शाह और दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा pic.twitter.com/3Ni0wpeALb
— Congress (@INCIndia) August 21, 2026
अमित शाह और दिल्ली पुलिस सुन लें, ये तानाशाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी : कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि अमित शाह ने देश के बच्चों पर पैलेट गन चलवाई, जिसमें साहिल को पैलेट लगने से आंख में गंभीर चोट आई थी। साहिल और उसकी मां लगातार पुलिस के पास जाकर FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे थे, जिसे पुलिस नजरअंदाज कर रही थी।
अमित शाह ने देश के बच्चों पर पैलेट गन चलवाई, जिसमें साहिल को पैलेट लगने से आंख में गंभीर चोट आई थी।
साहिल और उसकी मां लगातार पुलिस के पास जाकर FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे थे, जिसे पुलिस नजरअंदाज कर रही थी।
इसलिए आज नेता विपक्ष @RahulGandhi जी साहिल और उसकी मां के साथ पुलिस… pic.twitter.com/qGfcm18uvD
— Congress (@INCIndia) August 21, 2026
इसलिए आज नेता विपक्ष राहुल गांधी RahulGandhi साहिल और उसकी मां के साथ पुलिस अधिकारियों से मिले और जांच की जानकारी मांगी। साहिल की कंप्लेन पर INVESTIGATION NUMBER ही नहीं दिया गया है, जिससे कि FIR दर्ज हो सके। AIIMS से भी साहिल की MLC (Medico Legal Case) रिपोर्ट नहीं दी गई है, जिसको कि कंप्लेन और FIR में लगाया जा सके। ये सरासर अन्याय है।
अमित शाह और दिल्ली पुलिस सुन लें, ये तानाशाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों के न्याय के लिए हम पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे।