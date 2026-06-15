नीट पेपर लीक और बेरोजगारी पर छात्रों के बीच जाएंगे राहुल गांधी, कोटा से शुरू होगा देशव्यापी अभियान

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस अब देशभर में छात्रों के बीच पहुंचने की तैयारी में है। पार्टी ने घोषणा की है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन मुद्दों पर युवाओं और छात्रों से सीधे संवाद करेंगे।

कांग्रेस के अनुसार इस अभियान की शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से होगी, जिसे देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब माना जाता है। इसके बाद राहुल गांधी 10 जुलाई को इलाहाबाद, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

छात्रों की आवाज को मंच देने की तैयारी

कांग्रेस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध से आगे बढ़कर उन छात्रों को एक मंच देना है, जो पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी और रोजगार से जुड़े संकटों से प्रभावित हुए हैं। पार्टी चाहती है कि छात्र अपने अनुभव साझा करें और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही की मांग को मजबूती से उठाएं।

देशभर में चलाया जाएगा संपर्क अभियान

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि कार्यक्रम के तहत छात्रों तक पहुंचने के लिए बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसमें कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सोशल मीडिया अभियान, डिजिटल निमंत्रण, लाइव स्क्रीनिंग और युवाओं के साथ सीधे संवाद जैसे कार्यक्रम भी किए जाएंगे।

संसद में भी उठाए जाएंगे मुद्दे

कांग्रेस ने कहा है कि वह युवाओं और छात्रों से जुड़े इन मुद्दों पर संसद में व्यापक चर्चा की मांग करेगी। पार्टी का दावा है कि परीक्षा घोटालों और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है, इसलिए सरकार को जवाबदेह बनाया जाना जरूरी है।

युवाओं और छात्रों को केंद्र में रखकर शुरू किया जा रहा यह अभियान आने वाले दिनों में देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी बहस को नई दिशा दे सकता है।