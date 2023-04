राहुल गांधी ने सरकारी बंगाले को खाली कर अधिकारियों को सौंपी चाबी, कहा-सच्चाई बोलने की कीमत चुकाई

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपने सरकारी आवास को आज आधिकारिक रूप से खाली कर दिया है। उन्होंने सरकारी आवास की चाबी को अधिकारियों को सौंपी दी है। इस मौके पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के साथ बहन प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) भी मौजूद रहीं। सरकारी आवास खाली करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ‘सच बोलने की कीमत चुकाई’ हैं’। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि, भाई ने जो बोला वो सच है। उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला इसलिए ये सब हो रहा है वो बहुत हिम्मत वाले हैं..मैं भी उनके साथ हूं।

लोकसभा सदस्यता जाने के बाद खाली कराया गया आवास

बता दें कि,मानहानि केस में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को कोर्ट ने दोषी पाया था और दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गयी थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है।

Today @RahulGandhi vacates his home at TughlaqLane in response to the LokSabha Secretariat’s order. The Court gave him 30 days to appeal &the HC or SC could still reinstate him, but his exemplary gesture to move out shows his respect for the rules. #Respect #MeraGharAapkaGhar

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) April 22, 2023