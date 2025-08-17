  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Vote Adhikaar Yatra: सासाराम में राहुल गांधी की ‘वोट अधिकार यात्रा’, लालू, तेजस्वी समेत कई नेता होंगे शामिल

Vote Adhikaar Yatra: सासाराम में राहुल गांधी की ‘वोट अधिकार यात्रा’, लालू, तेजस्वी समेत कई नेता होंगे शामिल

बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लगतार विपक्षी दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं अब इस बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ‘वोट अधिकार यात्रा’ लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रही है. राहुल गांधी की ‘वोट अधिकार यात्रा’ सासाराम से शुरू होने होगी। ये यात्रा 16 दिनों तक चलेगी।  इस यात्रा का एकमात्र लक्ष्य है निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के खिलाफ विरोध जताना और ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाना है। बता दें की इस यात्रा को आरजेडी प्रमुख लालू यादव हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लगतार विपक्षी दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं अब इस बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ‘वोट अधिकार यात्रा’ लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रही है. राहुल गांधी की ‘वोट अधिकार यात्रा’ सासाराम से शुरू होने होगी। ये यात्रा 16 दिनों तक चलेगी।  इस यात्रा का एकमात्र लक्ष्य है निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के खिलाफ विरोध जताना और ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाना है। बता दें की इस यात्रा को आरजेडी प्रमुख लालू यादव हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। दोनों दलों को इस यात्रा में शामिल होने के पर सवाल उठता है की राहुल की इस यात्रा से महागठबंधन बिहार में कितना मजबूत होगा?

पढ़ें :- Bihar Chunaw 2025: डिप्टी CM विजय सिन्हा के दो वोटर कार्ड, उम्र भी अलग-अलग? तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, ऑनलाइन दिखाए सबूत

पढ़ें :- ' ज्यादा सीरियस मत लो ' ट्रंप के बयान पर कृति चिदंबरम बोले ' अपने रुख पर अड़े रहो , हमे देश के हित में कदम उठाना चाहिए

बता दें की इस  यात्रा की शुरुआत  सासाराम से शुरू होकर बिहार के 25 जिलों से गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ समाप्त होगी. तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के सबसे प्रमुख चेहरे हैं। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रमुखता से शामिल होंगे. आरजेडी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा, ‘भाजपा के आदेश पर चुनाव आयोग द्वारा बिहारवासियों के मताधिकार के साथ खिलवाड़ के खिलाफ युवा जननेता तेजस्वी यादव वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी के साथ ‘वोट अधिकार यात्रा’ पर निकलेंगे.’ तेजस्वी ने इस यात्रा के लिए एक अभियान गीत भी लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने बिहार की जनता से इसमें शामिल होने की अपील की. उनकी सक्रिय भागीदारी से यह स्पष्ट है कि वह महागठबंधन की रणनीति को मजबूती देंगे.

यात्रा का मकसद और रणनीति

राहुल गांधी ने इस यात्रा को ‘वोट चोरी’ के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई करार दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग, बीजेपी के इशारे पर, बिहार में मतदाता सूची से करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा रहा है, जिससे गरीब और विपक्षी समर्थकों के वोटिंग अधिकार खतरे में हैं. यात्रा का लक्ष्य जनता को मताधिकार के महत्व के प्रति जागरूक करना और ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के सिद्धांत को मजबूत करना है. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, ‘यह यात्रा लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर लड़ी जाएगी.’ इसके अलावा, कांग्रेस ने 14 अगस्त को ‘लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च’ और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का अभियान भी शुरू किया है

 

पढ़ें :- राहुल गांधी, बोले- एकतरफ एस जयशंकर संसद में विदेश नीति की करते हैं गुणगान, दूसरी तरफ ट्रंप दे रहे गाली और चीन पड़ा पीछे
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पर फायर हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, बोले-वह विपक्ष से भी ज्यादा कर रहे हैं 'ओछी राजनीति'

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पर फायर हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, बोले-वह...

IIT Delhi के छात्रों से मिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बोले- 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र

IIT Delhi के छात्रों से मिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बोले- 2047...

सासाराम से बजा मतदाता अधिकार यात्रा का बिगुल, तेजस्वी बोले- EC सुन ले कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और हम लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने देंगे

सासाराम से बजा मतदाता अधिकार यात्रा का बिगुल, तेजस्वी बोले- EC सुन...

SGPGI के निदेशक प्रो. आरके धीमन की बढ़ी जिम्मेदारी, बने पटना एम्स के अध्यक्ष

SGPGI के निदेशक प्रो. आरके धीमन की बढ़ी जिम्मेदारी, बने पटना एम्स...

Vote Adhikaar Yatra: सासाराम में राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा', लालू, तेजस्वी समेत कई नेता होंगे शामिल

Vote Adhikaar Yatra: सासाराम में राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा', लालू,...

लोकसभा में सोमवार को पेश होगा जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025,कुछ अपराधों को अपराधमुक्त करने जा रही है सरकार

लोकसभा में सोमवार को पेश होगा जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025,कुछ अपराधों...