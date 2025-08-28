त्योहारों में ​रेलवे की सौगात, अब बिहार के 8 स्टेशनों से चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन

  1. हिन्दी समाचार
बिहार राज्य को रेलवे ने दिया बड़ा सौगात। अब प्रदेश में 8 स्टेशनों से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जायेगी। इस ट्रेन में 16 बोगियां होंगी। जिसमें 8 स्लीपर और 8 जनरल बोगियां रहेंगी। इस समय त्योहार का सीजन चल रहा है। ऐसे समय में रेलवे ने एक अच्छा निर्णय लिया है।

पटना। बिहार राज्य को रेलवे ने दिया बड़ा सौगात। अब प्रदेश में 8 स्टेशनों से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जायेगी। इस ट्रेन में 16 बोगियां होंगी। जिसमें 8 स्लीपर और 8 जनरल बोगियां रहेंगी। इस समय त्योहार का सीजन चल रहा है। ऐसे समय में रेलवे ने एक अच्छा निर्णय लिया है। अब राज्य के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दानापुर और पूर्णिया के साथ आठ स्टोशनों के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का प्लान बनाया है। इस पर कार्य चल रहा है। वहीं अब इन ट्रेनों के रैक भी बन चुके हैं।

पूर्व मध्य रेलवे के एक अधिकारी की माने तो, इसकी योजना रेलवे बोर्ड के स्तर पर शुरू हो गई है। एक जोन से दूसरे जोन के बीच एनओसी पर काम चल रहा है। सूत्रों की जानकारी के हिसाब से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 16 बोगियां होंगी। यह ट्रेन कोलकाता, हावड़ा, बेंगलुरू,इंदौर, सूरत, आनंद विहार, से चल कर देश के अन्य महानगरों के बीच चलाने की कार्ययोजना बन रही है। इस ट्रेन के चलने से यात्रियों को कंफर्म टिकट लेने की समस्या खत्म हो जायेगी। यात्रियों को आराम से कंफर्म टिकट मिल जायेगी।

