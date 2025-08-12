देश भर में बारिश का अलर्ट, यूपी और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में आज होगी गरज—चमक के साथ झमाझम बरसात

नई दिल्ली। इन दिनों पूरे भारत में बरसात का दौर चल रहा है। वैसे कहने वाली बात नहीं क्योकि इस समय बरसात का ही सीजन चल रहा है और बरसात में बारिश होना ही है। वहीं मौसम विभाग ने भी बताया है कि इधर 7 दिनों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की अशंका है। इसके अलावा ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ यूपी और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में आज भारी बारिश होने के आसार है।

मौसम विभाग ने कहा है कि 12-14 अगस्त के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। जबकि 12 अगस्त को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में और 12 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है।

इसके अलावा मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़ में 12 अगस्त को अंडमान और निकोबार द्वीप व बिहार में 12-14 अगस्त के दौरान में बहुत भारी वर्षा होने अनुमान हैं। वहीं मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया है कि 12 अगस्त को झारखंड के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके लिये मौसम विभाग ने झारखंड में एलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 12 से 17 अगस्त के बीच तेलंगाना 13 तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बरसात हो सकती है।