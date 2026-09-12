रायसेन: जेल गोलीकांड़ का Live Video 9 दिन बाद आया सामने, सिपाही को गोली मारी, वार किया, मिर्च डाली...

रायसेन, जेल गोलीकांड़: रायसेन जिला जेल में 2 सितंबर को प्रहरी दिग्विजय सिंह तोमर पर हुए हमले का करीब दो मिनट का Live वीडियो 9 दिन बाद सामने आया है। CCTV फुटेज में हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में विचाराधीन बंदी निलेश उर्फ छोटेल जेल से भागने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। इस दौरान उसने प्रहरी पर गोली चला दी थी।

फुटेज में शुरुआत में निलेश प्रहरी से चाबी को लेकर बातचीत करता नजर आता है। कुछ देर बाद वह बाहर आकर जेल से निकलने का रास्ता तलाशता है। प्रहरी के सामने आने पर दोनों के बीच कहासुनी और हाथापाई होती है। इसी दौरान निलेश फायरिंग कर देता है, जिससे दिग्विजय सिंह जमीन पर गिर जाते हैं।

गोली चलाने के बाद आरोपी ने प्रहरी पर देसी पिस्तौल से हमला किया और उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया। इसके बाद वह चाबी खोजकर जेल से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। इसी बीच घायल प्रहरी ने हिम्मत दिखाते हुए निलेश को पकड़ लिया। शोर सुनकर जेल के अन्य कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और आरोपी को दबोच लिया।

घटना के दौरान एक महिला कर्मचारी ने जमीन पर गिरी पिस्तौल उठा ली। पुलिस के मुताबिक हाथापाई के दौरान आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ।

मामले में पुलिस ने निलेश की मदद करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि सुपयार सिंह अभी फरार है। घटना के समय जेलर आरके चौरे छुट्टी पर थे। मामले में उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अब सामने आए CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है।