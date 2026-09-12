  1. हिन्दी समाचार
  2. मध्य प्रदेश
  3. रायसेन: जेल गोलीकांड़ का Live Video 9 दिन बाद आया सामने, सिपाही को गोली मारी, वार किया, मिर्च डाली…

रायसेन: जेल गोलीकांड़ का Live Video 9 दिन बाद आया सामने, सिपाही को गोली मारी, वार किया, मिर्च डाली…

रायसेन जिला जेल में 2 सितंबर को प्रहरी दिग्विजय सिंह तोमर पर हुए हमले का करीब दो मिनट का Live वीडियो 9 दिन बाद सामने आया है। CCTV फुटेज में हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में विचाराधीन बंदी निलेश उर्फ छोटेल जेल से भागने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। इस दौरान उसने प्रहरी पर गोली चला दी थी...

By Harsh 
Updated Date

रायसेन, जेल गोलीकांड़:  रायसेन जिला जेल में 2 सितंबर को प्रहरी दिग्विजय सिंह तोमर पर हुए हमले का करीब दो मिनट का Live वीडियो 9 दिन बाद सामने आया है। CCTV फुटेज में हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में विचाराधीन बंदी निलेश उर्फ छोटेल जेल से भागने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। इस दौरान उसने प्रहरी पर गोली चला दी थी।

पढ़ें :- BRICS Summit 2026 : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, बोले- प्रतिस्पर्धा करने से डरते हैं पश्चिमी देश

फुटेज में शुरुआत में निलेश प्रहरी से चाबी को लेकर बातचीत करता नजर आता है। कुछ देर बाद वह बाहर आकर जेल से निकलने का रास्ता तलाशता है। प्रहरी के सामने आने पर दोनों के बीच कहासुनी और हाथापाई होती है। इसी दौरान निलेश फायरिंग कर देता है, जिससे दिग्विजय सिंह जमीन पर गिर जाते हैं।

गोली चलाने के बाद आरोपी ने प्रहरी पर देसी पिस्तौल से हमला किया और उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया। इसके बाद वह चाबी खोजकर जेल से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। इसी बीच घायल प्रहरी ने हिम्मत दिखाते हुए निलेश को पकड़ लिया। शोर सुनकर जेल के अन्य कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और आरोपी को दबोच लिया।

घायल जेल प्रहरी दिग्विजय सिंह तोमर

घटना के दौरान एक महिला कर्मचारी ने जमीन पर गिरी पिस्तौल उठा ली। पुलिस के मुताबिक हाथापाई के दौरान आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ।

पढ़ें :- मोर्चरी में ‘सुंदर महिलाओं की डेड बॉडी से रेप होता है’: एमपी के कांग्रेस विधायक का दावा

मामले में पुलिस ने निलेश की मदद करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि सुपयार सिंह अभी फरार है। घटना के समय जेलर आरके चौरे छुट्टी पर थे। मामले में उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अब सामने आए CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है।

पढ़ें :- जूता गीला ना हो, इसलिए पटवारी बुजुर्ग की पीठ पर पर सवार हो गया: एसडीएम ने निलंबित किया

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

रायसेन: जेल गोलीकांड़ का Live Video 9 दिन बाद आया सामने, सिपाही को गोली मारी, वार किया, मिर्च डाली...

रायसेन: जेल गोलीकांड़ का Live Video 9 दिन बाद आया सामने, सिपाही...

सुप्रीम कोर्ट बच्चों के अपहरण और गुमशुदगी पर गंभीर, केंद्र-राज्य सरकारों से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट बच्चों के अपहरण और गुमशुदगी पर गंभीर, केंद्र-राज्य सरकारों से...

मोर्चरी में ‘सुंदर महिलाओं की डेड बॉडी से रेप होता है’: एमपी के कांग्रेस विधायक का दावा

मोर्चरी में ‘सुंदर महिलाओं की डेड बॉडी से रेप होता है’: एमपी...

Video-कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का सनसनीखेज दावा, बोले-रीवा के संजय गांधी अस्पताल में सुंदर महिलाओं की डेड बॉडी से किया जाता है बलात्कार

Video-कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का सनसनीखेज दावा, बोले-रीवा के संजय गांधी अस्पताल...

जूता गीला ना हो, इसलिए पटवारी बुजुर्ग की पीठ पर पर सवार हो गया: एसडीएम ने निलंबित किया

जूता गीला ना हो, इसलिए पटवारी बुजुर्ग की पीठ पर पर सवार...

नहीं हिली बजरंगबली की प्रतिमा, 10 दिन से जेसीबी-क्रेन जैसे सारे प्रयास बेअसर: जांच के लिए आई IIT टीम

नहीं हिली बजरंगबली की प्रतिमा, 10 दिन से जेसीबी-क्रेन जैसे सारे प्रयास...