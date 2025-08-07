राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता की भलाई के लिये नियमित करते हैं जनसुनवाई

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन की प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। यह सरकार शासन को सेवा का जरिया मानते हुए प्रदेशवासियों के हित के लिए कुछ न कुछ काम करती रहती है। राजस्थान की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो जनता खुश रहें यहीं इस सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इस लिये यहां के मुख्यमंत्री नियमित रूप से जनता से आमने—सामने बात कर उनकी समस्या का समाधान निकालती है

इस जनसुनवाई में फरियादी नगर निगम, जेडीए, गृह, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल संसाधन सहित विभिन्न विभागों से होने वाली समस्याएं लेकर जाते हैं। मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हुए इन सभी प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर रहे हैं जिससे आमजन में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।