राजस्थान High Court ने सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम कर दिया जारी

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सिविल जज, 2025 के कैडर में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परिणाम के साथ-साथ अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है। जो भी आवेदक इसकी भर्ती परीक्षा दी है वो इसके official वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख ले। परिणाम के साथ-साथ अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। और इस परीक्षा के कटऑफ अंक की भी घोषणा कर दिया गया है।

बतादें कि इस भर्ती की परीक्षा 27 जुलाई 2025 को कराई गई थी। कुल 44 पदों को भरना है। पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाकर परिणाम, अंतिम उत्तर कुंजी और कटऑफ सूची डाउनलोड कर सकते हैं।