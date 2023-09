Rajya Sabha By-Election : डॉ. दिनेश शर्मा ने राज्यसभा के लिए भरा पर्चा, सीएम योगी और डिप्टी सीएम हुए शामिल

Rajya Sabha By-Election: यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री डाक्टर दिनेश शर्मा (Former Deputy Chief Minister of UP Dr. Dinesh Sharma) ने मंगलवार को राज्यसभा के लिए अपना परचा भर दिया है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) , उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक (Deputy Chief Minister Brijesh Pathak) , उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) , सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। यूपी से राज्यसभा की एक सीट पर उप चुनाव हो रहा है, जिसके लिए भाजपा ने डॉक्टर दिनेश शर्मा (Dr. Dinesh Sharma) को अपना उम्मीदवार घोषित किया है।

हरद्वार दुबे के निधन से खाली हुई थी यह सीट

26 जून 2023 को यूपी से भाजपा के राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे का नई दिल्ली में बीमारी के चलते निधन हो गया था। उसके बाद से राज्यसभा की यह सीट खाली हो गई थी। जिस पर अब चुनाव होने जा रहा है। इसी सीट के लिए भाजपा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री डाक्टर दिनेश शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है।

डाक्टर दिनेश शर्मा (Dr. Dinesh Sharma) योगी आदित्यानाथ की पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे थे। दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर भी रह चुके हैं। अब डाक्टर दिनेश शर्मा का केंद्र की राजनीति में जाना तय हो गया है। दिनेश शर्मा अपने सरल स्वभाव के कारण हर वर्ग में खासे लोकप्रिय हैं। उन्होंने राजनीति छात्र जीवन से ही शुरू की। वे विद्यर्थी परिष में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं।

मोदी-शाह से हैं अच्छे रिश्ते

डाक्टर दिनेश शर्मा (Dr. Dinesh Sharma) को 16 अगस्त 2014 को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद उनकी चर्चा राष्ट्रीय पटल पर होने लगी थी। इसके बाद ही उन्हें गुजरात का प्रभारी बना दिया गया था। डाक्टर दिनेश शर्मा (Dr. Dinesh Sharma) के पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) से अच्छे संबंध हैं। 2016 में राजधानी के ऐशबाग रामलीला के कार्यक्रम में दिनेश शर्मा ने मेयर रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में पहुंचे थे।