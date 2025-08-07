राष्ट्रीय सेवा भारती के तत्वावधान में नौतनवा थाना परिसर में रक्षाबंधन समारोह आयोजित

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज:: राष्ट्रीय सेवा भारती के तत्वावधान में गुरुवार को नौतनवा थाना परिसर में रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव ने की।

इस अवसर पर सरस्वती विद्यालय की छात्राओं ने पुलिस जवानों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी सुरक्षा एवं सेवा के लिए आभार प्रकट करते हुए समाज की रक्षा का संकल्प लिया। छात्राओं के इस भाव ने सभी को भावविभोर कर दिया।

कार्यक्रम में सेवा भारती के पदाधिकारी किशोर मद्देशीय, गोपाल जोशी, ओमप्रकाश वर्मा तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य जन्मेजय सिंह ने रक्षाबंधन पर्व के महत्व और इसकी सांस्कृतिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला।