RCB Name Will Change : आईपीएल 2024 में नए नाम के साथ उतर सकती है विराट कोहली की टीम, आरसीबी ने दिये संकेत

RCB Name Will Change : आईपीएल 2024 की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है, इस सीजन का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी (RCB) के बीच खेला जाएगा। वहीं, इस सीजन में आरसीबी नए नाम के साथ उतर सकती है। इस बात के संकेत फ्रेंचाइजी ने खुद दिये हैं।

दरअसल, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोस्ट शेयर कर अपना नाम बदलने के संकेत दिए हैं। इस पोस्ट में एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें तीन भैंसे सजे हुए खड़े हैं। पहले घोड़े पर रॉयल, दूसरे पर चैलेंजर्स और तीसरे पर बैंगलोर लिखा झंडा है। तभी अभिनेता ऋषभ शेट्टी की एंट्री होती है और वह बैंगलोर वाले भैंसे को वहां से हटा देते हैं। इसके साथ एक सवाल पूछा गया है कि क्या आप समझ पाए कि ऋषभ शेट्टी क्या कहना चाहते हैं।

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?

Understood what Rishabh Shetty is trying to say?

You’ll find out at RCB Unbox. Buy your tickets now. 🎟️@shetty_rishab #RCBUnbox #PlayBold #ArthaAytha #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/sSrbf5HFmd

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 13, 2024