RCB New Coach : विराट कोहली की टीम से बांगर और हेसन की छुट्टी, आरसीबी ने इन्हें बनाया हेड कोच

RCB New Coach : आईपीएल के अगले सीजन में आरसीबी के कोचिंग स्टाफ के रूप में संजय बांगर (Sanjay Bangar) और माइक हेसन (Mike Hesson) नजर नहीं आएंगे। आरसीबी फ्रेंचाइजी (RCB franchise) ने टीम के हेड कोच संजय बांगर और माइक हेसन की छुट्टी कर दी है। दोनों का आरसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अब टीम के नए हेड कोच एंडी फ्लावर (Andy Flower) होंगे।

संजय बांगर (Sanjay Bangar) और माइक हेसन (Mike Hesson) की विदाई पर आरसीबी ने ट्वीट करके उन्हें धन्यवाद किया है। आरसीबी ने अपने ट्वीट लिखा, ‘हम माइक हेसन और संजय को शुक्रिया कहते हैं। इन दोनों का वर्क एथिक्स हमेशा से प्रभावी रहा। पिछले चार सालों में कई युवाओं को सीखने का मौका दिया गया, जो कि सफल रहे। इन दोनों का टर्म खत्म हो गया है। माइक और संजय को भविष्य के लिए शुभकामनाएं।’

Their professionalism and work ethics have always been held in high regard. A number of youngsters were given a platform to learn and succeed in the last four years. 👏#PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/47IH78lR59

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) August 4, 2023