नेपाल के रास्ते बिहार के मोतिहारी में घुसे आतंकियों पर इनाम घोषित, जानिए पता बताने वाले को मिलेगा कितना पैसा

Reward on Motihari 3 Pakistani Suspects: नेपाल के रास्ते मोतिहारी में घुसे तीन पाकिस्तानी संदिग्धों पर इनाम की घोषणा की गयी है। इन आतंकियों के बारे में सूचना देने वालों को 50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस बारे में जानकारी दी है।

मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि “आज खुफिया एजेंसियों ने एक इनपुट जारी किया था और हम इस पर काम कर रहे हैं और बेहद सतर्क हैं। सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की जांच चल रही है। जिले के सभी पुलिसकर्मियों और थानों को अलर्ट कर दिया गया है। तीनों संदिग्धों पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि अगर वे कहीं भी दिखें तो पुलिस को सूचित करें… हम पूरी तरह से सतर्क हैं।”