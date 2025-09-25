  1. हिन्दी समाचार
रिहाना तीसरी बार बनीं मां, 12 दिन बाद बेटी की तस्वीर शेयर कर बताया- क्या रखा है लाडली का नाम

रोबिन रिहाना फेंटी (Robyn Rihanna Fenty) यानी हॉलीवुड की मशहूर पॉप सिंगर रिहाना (Singer Rihanna) ने बेटी को जन्म दिया है। बारबेडियन पॉप सिंगर 37 साल की उम्र में अपने तीसरे बच्चे की मां बनी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बिटिया की पहली तस्वीर शेयर कर बताया कि उन्हें बेबी कब हुई है।

लॉस एंजेलिस : रोबिन रिहाना फेंटी (Robyn Rihanna Fenty) यानी हॉलीवुड की मशहूर पॉप सिंगर रिहाना (Singer Rihanna) ने बेटी को जन्म दिया है। बारबेडियन पॉप सिंगर 37 साल की उम्र में अपने तीसरे बच्चे की मां बनी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बिटिया की पहली तस्वीर शेयर कर बताया कि उन्हें बेबी कब हुई है।

रिहाना (Rihanna) ने सोशल मीडिया पर बेटी के जन्म की खुशखबरी शेयर करते हुए अपनी लाडली के साथ पहली झलक दुनिया को दिखाई है। पिंक कपड़ों में लिपटी उनकी बेटी मां की गोद में सुकून से सोती नजर आ रही हैं। उन्होंने पोस्ट के साथ बेटी का बर्थ डेट लिखा है और उनका नाम भी बताया है। उन्होंने बताया है कि 13 सितंबर को अपने तीसरे बच्चे, रॉकी आयरिश मेयर्स (Rocky Iris Meyers) को जन्म दिया है।

इसी के साथ उन्हें फिर से मां बनने की बधाइयां मिल रही हैं। वहीं कुछ लोगों ने नाम को लेकर कहा है कि घर में सबके नाम R से हैं.. Rih, Rocky, RZA, Riot और Rocki और लोगों ने बेटी होने पर खुशी जताई है।

2020 में कपल ने शुरू की थी डेटिंग 

बता दें कि रिहाना और ASAP Rocky के तीन बच्चे हैं, जिनमें दो बेटे आरजेडए (RZA) और रायट (Riot), और उनकी सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम रॉकी आयरिश मेयर्स (Rocky Iris Meyers) रखा है। कपल ने 2020 में डेटिंग शुरू की थी। उन्होंने मई में बताया था कि वे तीसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं।

‘ हमेशा से एक बड़ा परिवार चाहती थीं रिहाना’

पीपल ने किसी सूत्र के हवाले से बताया था, ‘रिहाना हमेशा से एक बड़ा परिवार चाहती थीं। रिहाना और रॉकी अपने परिवार को बढ़ाने को लेकर बेहद उत्साहित हैं और वे अपने बेटों को एक और भाई-बहन देने के लिए एक्साइटेड हैं।’

 बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं बच्चों की परवरिश

बताया गया है कि कपल चाहते थे कि उनके बच्चे उम्र में एक-दूसरे के करीब हों, ताकि वे साथ-साथ बड़े हो सकें और आपस में एक गहरा रिश्ता बना कर रख सकें। कहा ये भी गया है कि रिहाना जहां भी जाती हैं अपने बच्चों को साथ लेकर जाती हैं और कपल अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं।

