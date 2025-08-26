  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. RJD Leader Shot Dead: वैशाली में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, लोगों ने सड़क जाम करके किया विरोध प्रदर्शन

RJD Leader Shot Dead: वैशाली में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, लोगों ने सड़क जाम करके किया विरोध प्रदर्शन

RJD Leader Shot Dead: वैशाली में अज्ञात हमलावरों ने राजद नेता शिवशंकर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से नाराज आरजेडी नेता के परिवार और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम करके अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

By Abhimanyu 
Updated Date

RJD Leader Shot Dead: वैशाली में अज्ञात हमलावरों ने राजद नेता शिवशंकर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से नाराज आरजेडी नेता के परिवार और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम करके अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

पढ़ें :- Video- बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के काफिले पर भीड़ ने किया हमला! सुरक्षाकर्मियों ने भागकर बचाई जान

जानकारी के अनुसार, रिटायर्ड बिजली कर्मी और आरजेडी के प्रखंड महासचिव शिव शंकर सिंह की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना रात करीब 11 बजे हुई, जब शिव शंकर अपने पुराने घर भैरोपुर से पकौली में बने नए घर जा रहे थे। इस दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने शिव शंकर सिंह पर ताबड़तोड़ चार गोलियां दागीं और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से बुरी तरह घायल आरजेडी नेता की मौके पर ही मौत हो गयी।

डीएसपी सुबोध कुमार ने कहा, “हमें एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की सूचना मिली है। हम मामले की जाँच कर रहे हैं। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जाएगा। उसे चार गोलियां मारी गई थीं। मृतक की पहचान हो गई है।” डीएसपी ने बताया कि अधिकारियों ने अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड: केजरीवाल बोले-मोदी सरकार चाहती है हमारी आवाज़ दबाना, हम बीजेपी की इन रेडों से डरने वाली नहीं

सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड: केजरीवाल बोले-मोदी सरकार चाहती है...

यूएनएससी की आतंकी सूची में सिर्फ मुस्लिमों के नाम, पाकिस्तान ने जताई आपत्ति

यूएनएससी की आतंकी सूची में सिर्फ मुस्लिमों के नाम, पाकिस्तान ने जताई...

बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ‘वोट अधिकार यात्रा’ को जनता ने नकार दिया: केशव मौर्य

बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ‘वोट अधिकार यात्रा’ को...

PM Modi ने ‘ई-विटारा’ को दिखाई हरी झंडी, बोले- भारत की आत्मनिर्भरता और हरित गतिशीलता की दिशा में आज का दिन अहम

PM Modi ने ‘ई-विटारा’ को दिखाई हरी झंडी, बोले- भारत की आत्मनिर्भरता...

RJD Leader Shot Dead: वैशाली में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, लोगों ने सड़क जाम करके किया विरोध प्रदर्शन

RJD Leader Shot Dead: वैशाली में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या,...

UP IPS Transfer : योगी सरकार ने पांच आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला, एमके बशाल बनाए गए डीजी होमगार्ड

UP IPS Transfer : योगी सरकार ने पांच आईपीएस अधिकारियों का किया...