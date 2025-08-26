RJD Leader Shot Dead: वैशाली में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, लोगों ने सड़क जाम करके किया विरोध प्रदर्शन

RJD Leader Shot Dead: वैशाली में अज्ञात हमलावरों ने राजद नेता शिवशंकर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से नाराज आरजेडी नेता के परिवार और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम करके अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।
RJD Leader Shot Dead: वैशाली में अज्ञात हमलावरों ने राजद नेता शिवशंकर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से नाराज आरजेडी नेता के परिवार और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम करके अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।
जानकारी के अनुसार, रिटायर्ड बिजली कर्मी और आरजेडी के प्रखंड महासचिव शिव शंकर सिंह की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना रात करीब 11 बजे हुई, जब शिव शंकर अपने पुराने घर भैरोपुर से पकौली में बने नए घर जा रहे थे। इस दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने शिव शंकर सिंह पर ताबड़तोड़ चार गोलियां दागीं और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से बुरी तरह घायल आरजेडी नेता की मौके पर ही मौत हो गयी।
डीएसपी सुबोध कुमार ने कहा, “हमें एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की सूचना मिली है। हम मामले की जाँच कर रहे हैं। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जाएगा। उसे चार गोलियां मारी गई थीं। मृतक की पहचान हो गई है।” डीएसपी ने बताया कि अधिकारियों ने अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है।