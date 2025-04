राजद,बोली- Red Carpet को देश याद रखेगा, दुखद घड़ी में गृहमंत्री जी इसके बिना श्रद्धांजलि नहीं दे पाते क्या?

RJD said- The country will remember the red carpet, in this sad moment, could the Home Minister not have paid tribute without it?