Rohit Sharma Dance Video: देखिए रोहित शर्मा का धमाकेदार डांस, पत्नी के साथ कुछ इस तरह लगाए ठुमके

Rohit Sharma Dance Video: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले पहले वनडे में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं। रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की जगह हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हैं। हालांकि, अन्य मैच के लिए वो टीम से जुड़ेंगे। इस बीच उनका एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रोहित साले कुणाल सजदेह की शादी के एक प्रोग्राम के दौरान पत्नी रीतिका सजदेह (Ritika Sajdeh) के साथ जमकर डांस कर रहे हैं।

Rohit Sharma and co dancing during his Brother-in-law marriage function. pic.twitter.com/p6IsnFYUf1

— Johns. (@CricCrazyJohns) March 17, 2023