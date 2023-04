Electricity Bill will be Less: इस ट्रिक से आराम से चलाएं एसी और फ्रिज, बिजली की बचत के साथ ही ‘कम होगा बिल’

Electricity Bill will be Less: गर्मियों में आमतौर पर बिजली की खपत खूब होती है। एक साथ कई कई बिजली के उपकरण चलते हैं। चाहे वो एसी हो, फ्रिज , टीवी यदि। ऐसे में बिजली का बिल आना तो लाजमी है। इसलिए हम आपको ऐसे तरीके बताने जा रहे है जिससे आपकी बिजली भी बहुत कम खर्च होगी बिल भी कम होगा।

हम आपको ट्यूलिप टरबाइन के बारे में बता रहे हैं। यह एक विंड पावर्ड टरबाइन है, जिसे आप घर की छत पर लगवा सकते हैं और इसमें एक पावर जनरेटर भी लगा होता है, जो बिजली (Electricity ) बनाने का काम करता है। यह एक चमत्कारिक उपकरण है, जिससे आप बिना किसी खर्च के बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और अपने घर की बिजली की जरुरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

जब यह उपकरण बिजली (Electricity ) पैदा करने लगता है, तो आप इसे बैटरी की मदद से या फिर अपने घर में सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कम से कम एक फ्लोर की बिजली का बिल कम किया जा सकता है।

यह एक ऐसी डिवाइस है जो हवा के चलने से घूमता रहता है और इससे बिजली उत्पन्न होने लगती है। इसके लिए इसमें लगे पंख अलग-अलग तरह के होते हैं जो चलते रहते हैं और बिजली (Electricity) उत्पन्न करते हैं।

यह उपकरण वायुचक्र में उपलब्ध ऊर्जा का उपयोग करता है और इससे बिजली उत्पन्न होती है। इसको इंस्टॉल करना काफी आसान है। जहां से खरीदेंगे वहां से आपको इंस्टॉल कराने वाला मिल जाएगा। इस डिवाइस को आप लगभग दस साल तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपकी बिजली तो कम खर्च होगी ही बल्कि बिल (Electricity Bill) भी कम आएगा।