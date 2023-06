Russia Coup : रूस में तख्तापलट का खतरा टला, वैगनर ग्रुप से इन समझौते पर बनी बात

नई दिल्ली। भाड़े के सैनिकों (Mercenaries) के मुखिया यानी वैगनर ग्रुप चीफ येवगेनी प्रिगोझिन (Wagner Group Chief Yevgeny Prigozhin) के बगावत से रूस में तख़्तापलट (coup d’état ) और गृहयुद्ध (civil war) के आसार नजर आ रहे थे। इसी बीच रूसी सरकार (Russian government) और येवगेनी प्रिगोझिन (Yevgeny Prigozhin) के बीच समझौते (Deal) की खबर सामने आ रही है। वहीं, प्रिगोझिन ने अपने लड़ाकों को वापस लौटने का आदेश दिया है।

दरअसल, शनिवार को खबरें सामने आयीं थीं कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके (fighters of the Wagner Group) रोस्तोव (Rostov) शहर में घुस चुके हैं। वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन ने रूस के रक्षा मंत्री (Defense Minister of Russia) पर गंभीर आरोप लगाते हुए रूसी सेना के मुख्यालय पर हमले का एलान किया था। जिसके बाद रूस में तख़्तापलट (coup d’état ) और गृहयुद्ध (civil war) के हालत बन गए थे। हालांकि, शनिवार रात तक प्रिगोझिन और रूसी सरकार के बीच खूनखराबा से बचने के लिए समझौते की खबर सामने आयी है।

इस मामले में रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन (Russian President’s Office, Kremlin) के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव (Dmitry Peskov) ने कहा कि खूनखराबा से बचने के लिए वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन के साथ समझौता किया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रिगोझिन के साथ डील करने के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको (Belarus President Alexander Lukashenko) का धन्यवाद किया है। क्रेमलिन ने यह भी कहा कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह का यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

क्या हुआ समझौता

क्रेमलिन (Kremlin) ने कहा कि विद्रोह को खत्म करने के समझौते के तहत वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन (Yevgeny Prigozhin) पड़ोसी देश बेलारूस (Belarus) चले जाएंगे। वैगनर प्रमुख के खिलाफ आपराधिक मामला (criminal case) भी बंद कर दिया जाएगा और वैगनर ग्रुप के अन्य सदस्यों पर भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। हमने हमेशा अग्रिम मोर्चे पर उनके साहसिक कार्यों का सम्मान किया है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर कसा तंज़

वैगनर ग्रुप और रूसी सरकार के बीच तनाव को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की (President of Ukraine Zelensky) ने तंज कसा है। उन्होंने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (President Vladimir Putin) अब मॉस्को (Moscow) में नहीं हैं। पुतिन पर तंज सकते हुए उन्होंने कहा है कि जो कोई भी बुराई का रास्ता चुनता है वह खुद को नष्ट कर लेता है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि लंबे समय तक, रूस ने अपनी कमजोरी और अपनी सरकार की मूर्खता को छुपाने की कोशिश करता रहा है। आज रूस की कमजोरी सबके सामने है और रूस जितनी देर तक अपनी सेना और भाड़े के सैनिकों को हमारी भूमि पर रखेगा, बाद में उसे उतनी ही अधिक अराजकता, दर्द और समस्याएं होंगी।