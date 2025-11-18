दुबई एयर शो मे रूसी सुखोई Su-57 और कामोव Ka-52 का दिखा जलवा, देख कर हैरान हुए लोग

नई दिल्ली। रूसी सुखोई Su-57 और कामोव Ka-52 (Russian Sukhoi Su-57 and Kamov Ka-52) अटैक हेलीकॉप्टर ने सोमवार को अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए दुबई एयर शो 2025 में अपने करतब दिखाए। हवाई प्रदर्शनों में UAE एयर फ़ोर्स और एयर डिफेंस की एयरोबेटिक्स टीम फुरसान अल इमारात, HAL तेजस और इंडियन एयर फ़ोर्स की सूर्य किरण एयरोबैटिक टीम (Surya Kiran Aerobatic Team of the Indian Air Force) भी शामिल थी। जिन्होंने इस इवेंट में परफ़ॉर्म किया। रोस्टेक स्टेट कॉरपोरेशन का हिस्सा रोसोबोरोनएक्सपोर्ट 17 से 21 नवंबर तक होने वाले एयरशो में इकलौती रूसी प्रदर्शनी लगा रहा है। रूसी पैवेलियन एक हजार वर्ग मीटर में फैला है और इसमें रोस्टेक की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन और रेडियो-इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ कंसर्न जैसी बड़ी रूसी डिफेंस होल्डिंग कंपनियों के डिफेंस, डुअल-यूज़ और सिविलियन प्रोडक्ट्स के साथ-साथ अल्माज़-एंटे एयर एंड स्पेस डिफेंस कॉरपोरेशन और टैक्टिकल मिसाइल्स कॉरपोरेशन के सिस्टम भी शामिल हैं।

रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर मिखेव ने कहा कि कंपनी 850 से ज़्यादा रूसी प्रोडक्ट्स दिखाएगी यह प्रोडक्ट्स इंटेलिजेंट सिस्टम जिनका मकसद डिफेंस की क्षमता को बढ़ाना है यह दिखाएगा। सबसे ज़्यादा डिमांड वाले सिस्टम स्टैटिक डिस्प्ले पर हैं और कंपनी सप्लाई और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और दूसरे इलाकों में आर्म्ड फोर्सेज़ के डेलीगेशन के साथ बातचीत करेगी। रशियन शोकेस के हिस्से के तौर पर UAC का बनाया हुआ Su-57E पांचवीं जेनरेशन का फाइटर पहली बार मिडिल ईस्ट में दिखाया जा रहा है और एयरशो के फ्लाइट डिस्प्ले में इसकी परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी। मिखीव ने कहा कि रूस एकमात्र ऐसा देश है जो न केवल पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट की सप्लाई करता है, बल्कि विदेशी कस्टमर के इलाके में Su-57E प्रोडक्शन का लोकलाइज़ेशन भी करता है। फाइटर जेट को RVV-MD2 एयर-टू-एयर मिसाइल, Kh-38MLE, Kh-69 और Grom-E1 एयर-टू-सरफेस मिसाइल, Kh-58UShKE एयर-टू-रडार मिसाइल और RVV-BD एक्सटेंडेड-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल जैसे हवाई हथियारों के साथ दिखाया गया है।

रोसोबोरोनएक्सपोर्ट बेहतर थ्रस्ट, फ्यूल कंजम्पशन और सर्विस लाइफ के साथ नई पीढ़ी का आइटम 177S टर्बोजेट इंजन भी दिखा रहा है। मॉडर्न याक-130M कॉम्बैट ट्रेनर एयरक्राफ्ट अपडेटेड एवियोनिक्स, एक टारगेटिंग पॉड और प्रेसिडेंट-S130 सेल्फ-प्रोटेक्शन EW सिस्टम से लैस है। स्टैटिक डिस्प्ले पर, रूस IL-76MD-90A(E) मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दिखा रहा है जो चार हजार किलोमीटर तक सफर और 52 से 60 टन तक का वजन ले जाने में सक्षम है।