VIDEO-बच्चियों के साथ गुफा में मिली रशियन महिला की चौंका देगी पूरी कहानी, जानें अब क्या कहा?

कर्नाटक। रूसी महिला नीना कुटीना (Russian Woman Nina Kutina) कर्नाटक के गोकर्ण गुफा (Gokarna Cave) के पास जंगल में अपनी दो बेटियों, 6 साल की प्रेमा और 4 साल की अमा के साथ रहती हुई मिलीं। लगभग आठ साल से बिना किसी कानूनी दस्तावेज़ या स्थायी ठिकाने के जी रही कुटीना की कहानी ने प्रशासन को चौंका दिया और सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी। इसकी जानकारी कर्नाटक पुलिस (Karnataka Police) को लगी तो एक टीम महिला के पास भेजी गई। कर्नाटक पुलिस (Karnataka Police) महिला को वहां से निकालने में सफल रही। पुलिस ने बताया कि जिस जगह महिला रह रही थी, वहां भूस्खलन का खतरा रहता है, साथ ही कई जहरीले सांप भी वहां पाए जाते हैं।

क्या बोली महिला?

हालांकि अब महिला नीना कुटीना (Russian Woman Nina Kutina) खुद सामने आई है और समाचार एजेंसी से बात करते हुए 40 साल की महिला नीना कुटीना उर्फ मोही ने कहा कि हमें जंगल में रहने का अच्छा अनुभव था। हम वहां मर नहीं रहे थे और न ही मैंने अपने बच्चों को वहां मरने के लिए लाया था। मेरे बच्चे खुश थे, वे झरने में नहाते थे, तैरते थे और अच्छी जगह पर सोते थे।

#GokarnaPolice of #uttarakannada found a #Russianwoman #Nina_Kutina and her daughters aged #6and4years living in a #cave in a forest, Her #Visa had expired way back in 2017 and was #overstaying. She has been referred to #FRROfor deportation.#pramod #gokarna pic.twitter.com/XsF2U8CxqB

— Pramod (@pramodankolaVK) July 12, 2025