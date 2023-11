Sam Altman ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ शुरू की नई पारी, कुछ दिन पहले OpenAI ने दिखाया था बाहर का रास्ता

Sam Altman: ओपन एआई (OpenAI) ने कुछ दिन पहले ही चैटजीपीटी (ChatGPT) के सह-संस्थापक सैम ऑल्टमैन को बाहर का रास्ता दिखाया था। कंपनी ने उनको सीईओ के पद से हटाकर मीरा मूर्ति (Meera Murthy) को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में नियुक्त किया था। वहीं, ओपन एआई से निकाले जाने के बाद सैम ऑल्टमैन ने अब माइक्रोसॉफ्ट का हाथ थाम लिया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने खुद इसके बारे में जानकारी दी है।

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला (Microsoft CEO Satya Nadella) ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘हम ओपनएआई के साथ अपनी साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमें अपने उत्पाद रोडमैप, माइक्रोसॉफ्ट Ignite में हमने जो कुछ भी घोषित किया है, उसमें इनोवेट जारी रखने की हमारी क्षमता और अपने ग्राहकों और भागीदारों का समर्थन जारी रखने की हमारी क्षमता पर भरोसा है। उन्होंने लिखा, ‘हम एम्मेट शीयर और Open AI की नई नेतृत्व टीम को जानने और उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। और हम यह खबर साझा करते हुए बेहद उत्साहित हैं कि सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन, सहकर्मियों के साथ, एक नई हाईटेक एआई अनुसंधान टीम का नेतृत्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होंगे। हम उन्हें उनकी सफलता के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़ने की आशा रखते हैं।’

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

