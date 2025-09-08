समाजवादी पार्टी का संकल्प – गरीबों व मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी पार्टी

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: पूर्व मंत्री सुशील कुमार टिबडेवाल के निर्देश एवं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विद्यासागर यादव के मार्गदर्शन में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को नौतनवा निवासी रहे स्व. लव कुमार पटवा के शांति भोज में शामिल हुआ।

प्रतिनिधिमंडल ने दिवंगत के परिवार को पार्टी की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की और यह भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी हमेशा उनकी मदद के लिए आगे खड़ी रहेगी। नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि गरीबों और मजलूमों की आवाज़ है। जब-जब समाज के कमजोर वर्ग पर संकट आया है, पार्टी ने सेवा और सहयोग की मिसाल पेश की है।

परिवार से मुलाकात कर प्रतिनिधिमंडल ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ने पर समाजवादी पार्टी उनका संबल बनेगी।

इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष विक्रम यादव, लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव बैजू यादव, जिला उपाध्यक्ष राजू दुबे समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।