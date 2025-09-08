  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. समाजवादी पार्टी का संकल्प – गरीबों व मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी पार्टी

समाजवादी पार्टी का संकल्प – गरीबों व मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी पार्टी

समाजवादी पार्टी का संकल्प – गरीबों व मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी पार्टी

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: पूर्व मंत्री सुशील कुमार टिबडेवाल के निर्देश एवं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विद्यासागर यादव के मार्गदर्शन में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को नौतनवा निवासी रहे स्व. लव कुमार पटवा के शांति भोज में शामिल हुआ।

पढ़ें :- UP के स्वास्थ्य मंत्री दे रहे हैं NRHM के घोटालेबाज मुकेश और अंकित का साथ? 6 CMO के ट्रांसफर में ​दिख गई इसकी झलक

प्रतिनिधिमंडल ने दिवंगत के परिवार को पार्टी की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की और यह भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी हमेशा उनकी मदद के लिए आगे खड़ी रहेगी। नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि गरीबों और मजलूमों की आवाज़ है। जब-जब समाज के कमजोर वर्ग पर संकट आया है, पार्टी ने सेवा और सहयोग की मिसाल पेश की है।

परिवार से मुलाकात कर प्रतिनिधिमंडल ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ने पर समाजवादी पार्टी उनका संबल बनेगी।

इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष विक्रम यादव, लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव बैजू यादव, जिला उपाध्यक्ष राजू दुबे समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पढ़ें :- IPS Transfers: यूपी में हुए 28 आईपीएस अफसरों में तबादले, देखिए लिस्ट, किसको कहां मिली तैनाती

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

समाजवादी पार्टी का संकल्प – गरीबों व मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी पार्टी

समाजवादी पार्टी का संकल्प – गरीबों व मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी...

UP के स्वास्थ्य मंत्री दे रहे हैं NRHM के घोटालेबाज मुकेश और अंकित का साथ? 6 CMO के ट्रांसफर में ​दिख गई इसकी झलक

UP के स्वास्थ्य मंत्री दे रहे हैं NRHM के घोटालेबाज मुकेश और...

IPS Transfers: यूपी में हुए 28 आईपीएस अफसरों में तबादले, देखिए लिस्ट, किसको कहां मिली तैनाती

IPS Transfers: यूपी में हुए 28 आईपीएस अफसरों में तबादले, देखिए लिस्ट,...

मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी, बेबी रानी मौर्य ने कहा-मुख्यमंत्री जी से करूंगी शिकायत

मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी, बेबी रानी मौर्य ने कहा-मुख्यमंत्री...

गौतम बुद्ध पार्क में कब्जे से गुस्से में दलित समुदाय गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर पार्क में हो रहे निर्माण को रोकने की मांग

गौतम बुद्ध पार्क में कब्जे से गुस्से में दलित समुदाय गेट पर...

मानवता हुई शर्मशार, नहीं मिला शव वाहन तो अंतिम संस्कार के लिए बाईक पर लेकर गए लाश- देखे वीडियो

मानवता हुई शर्मशार, नहीं मिला शव वाहन तो अंतिम संस्कार के लिए...