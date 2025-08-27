संजय दत्त ने खरीदी ये दमदार SUV, फीचर्स देख आप भी कहेंगे, ‘संजू बाबा का जलवा है’

मुंबई। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त (संजू बाबा) ने एक नई SUV खरीदी है। उनकी नई SUV का नाम फेसलिफ्ट मर्सिडीज-मेबैक GLS 600 (Facelift Mercedes-Maybach GLS 600) है। उनकी कार डिलीवरी की फोटोज और वीडियो mercedesmaybachinindia और viralbhayani ने सोशल मीडिया पर शेयर भी की हैं। उन्होंने मर्सिडीज के ये SUV डुअल-टोन कलर्स स्कीम में खरीदी है। ये मर्सिडीज-बेंज इंडिया लाइनअप (Mercedes-Benz India Lineup) में प्रमुख लग्जरी SUV है। यह सड़क पर अपनी शानदार उपस्थिति, शानदार इंटीरियर और 4.0-लीटर V8 पेट्रोल दमदार इंजन के साथ आती है। संजय दत्त (Sanjay Dutt) के अलावा कई अन्य बॉलीवुड सेलिब्रिजीट जैसे अजय देवगन, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, शिल्पा शेट्टी और अन्य भी इसके मालिक हैं।

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

मर्सिडीज-मेबैक GLS600 की खास बातें

मर्सिडीज-मेबैक GLS600 का एक्सटीरियर रेगुलर मर्सिडीज-बेंज GLS सीरीज जैसा ही है। GLS 600 में एक बड़ी क्रोम ग्रिल है जिसके बोनट पर मर्सिडीज का लोगो बना है, यह मेबैक अलॉय व्हील्स पर चलती है और SUV के D-पिलर पर मेबैक का एक आकर्षक लोगो है। इसमें आसानी से अंदर और बाहर जाने के लिए ऑटो-स्लाइडिंग फुटस्टेप भी है।

मर्सिडीज-मेबैक GLS600 के फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी है। आरामदायक सुविधाओं में मसाज सीटें, कई सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, ड्राइविंग मोड, आरामदायक सवारी के लिए अडैप्टिव एयर सस्पेंशन, रियर सनब्लाइंड और कई ऑप्शन शामिल हैं। इसके अलावा, आप रियर सीट इंफोटेनमेंट, आर्मरेस्ट में शैंपेन ग्लास के साथ रेफ्रिजरेटर और भी बहुत कुछ चुन सकते हैं।

SUV के इंटीरियर को ब्लैक नेप्पा लेदर और खूबसूरत वुड व एल्युमिनियम ट्रिम के साथ आती है। इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके अलावा 27-स्पीकर का हाई-फिडेलिटी साउंड सिस्टम मिलता है। इसके साथ ही 64-कलर एंबियंट लाइटिंग मिलती है। इसमें कैप्टन सीट्स के साथ वेंटिलेशन, हीटिंग, मसाज, और रिक्लाइनिंग फंक्शन भी मिलता है।

मर्सिडीज-मेबैक GLS600 में 4.0 लीटर V8 पेट्रोल इंजन लगा है, जो 560 bhp और 730 Nm का पीक टॉर्क देता है। यह नौ-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है। मर्सिडीज-मेबैक GLS600 की नोएडा में ओनरोड कीमत 3.91 करोड़ रुपए है। जबकि मुंबई में इसकी कीमत 4 करोड़ रुपए भी ज्यादा है। GLS 600 एक विशेष नाइट सीरीज वर्जन में भी उपलब्ध है।