सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के दौरे से बढ़ी हलचल, क्या बिकने वाला है पाकिस्तान?

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के दौरे से बढ़ी हलचल, क्या बिकने वाला है पाकिस्तान?

Is Pakistan going to be sold?: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बदहाली दुनिया में किसी से छिपी नहीं है, हर कोई जनता है कि कंगाल हो चुका पाकिस्तान बार-बार दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाता रहा है। उसके मददगारों में सबसे बड़ा देश सऊदी अरब रहा है। वहीं, सऊदी क्राउन प्रिंस (Saudi Crown Prince) मोहम्मद बिन सलमान (Mohammed bin Salman) सितंबर के दूसरे सप्ताह में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उनके दौरे से पहले पाकिस्तान के बिकने के दावे किए जा रहे हैं।