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Sawan 2026 : इस बार सावन के शुभारंभ पर आयुष्मान योग का प्रभाव , शुभ त्रिग्रही योग का होगा निर्माण

जुलाई से हो रही है वहीं इस पूरे माह ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी संयोग बनेंगे।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Sawan 2026 : भगवान भोलनाथ की पूजा ​का विशेष माह सावन इस बार शुभ योग में मनाया जाएगा। इस बार सावन की शुरूआत जहां 30 जुलाई से हो रही है वहीं इस पूरे माह ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी संयोग बनेंगे।

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दुर्लभ स्थिति
वहीं सावन के इस पावन शुभारंभ पर आयुष्मान योग और सौभाग्य योग का मुख्य प्रभाव रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में आयुष्मान योग को सकारात्मक ऊर्जा, सफलता और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। इस बार की विशेषता ग्रहों की वह दुर्लभ स्थिति है जो दशकों बाद लौट रही है।

चार सावन सोमवार
 इस वर्ष सावन में कुल 4 सोमवार व्रत रखे जाएंगे (3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त)।

गुरु अस्त रहेंगे
ज्योतिषियों के अनुसार, इस बार सावन में गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा की युति से एक अत्यंत शुभ त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही, इस दौरान शनि देव वक्री अवस्था में और गुरु अस्त रहेंगे।

कालसर्प दोष से मुक्ति अचूक
सोमवार और नागपंचमी का यह अनूठा मेल कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए अचूक माना जा रहा है।

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