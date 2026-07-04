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Sawan Maas 2026 : सावन मास में लगाएं तुलसी , दूर होती है घर की नकारात्मकता!

भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी पूज्यनीय भी और औषधि भी है। पौराणिक ग्रंथों में तुलसी बहुत महिमा बतायी गयी है। इसी प्रकार आयुर्वेद में भी तुलसी के चमत्करिक लाभ बताए गए है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Sawan Maas 2026 :  भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी पूज्यनीय भी और औषधि भी है। पौराणिक ग्रंथों में तुलसी बहुत महिमा बतायी गयी है। इसी प्रकार आयुर्वेद में भी तुलसी के चमत्करिक लाभ बताए गए है। सावन मास में तुलसी पौधे लगाने का विशेष महत्व है। इस हरियाली भरे महीने में घर में तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है।

पढ़ें :- Masik Janmashtami 2026 :  जुलाई में इस दिन मनाई जाएगी मासिक जन्माष्टमी, करें लड्डू गोपाल की पूजा, दूर होंगे सारे कष्ट!

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सावन में तुलसी लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख-समृद्धि आती है। पौधे को उत्तर या पूर्व दिशा में चौकोर गमले में लगाएं और उचित जल निकासी का ध्यान रखें। सावन में तुलसी पूजन से धन-लाभ होता है, पर शिव पूजा में तुलसी दल का प्रयोग न करें ।

तुलसी की पूजा: सावन माह में तुलसी के पौधे की पूजा करना अधिक पुण्यदायी माना गया है। इस माह में तुलसी पूजन से घर में धन का आगमन होता है, जिससे सुख-समृद्धि बनी रहती है, लेकिन ध्यान रहे कि भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का उपयोग भूलकर भी न करें।

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