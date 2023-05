Security guard viral video: सिक्योरिटी गार्ड ने ड्यूटी के दौरान गाया जबरदस्त गाना, सुनने वाले हुई हैरान

Security guard viral video: इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में एक सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी के दौरान अपनी सुरीली आवाज में गाना गाते हुए देखा जा रहा है।

हाल ही में एक वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी के दौरान सुरेश वाडकर का मशहूर गाना ‘सांझ ढले गगन तले’ गाते हुए सुना जा रहा है। शख्स की सुरीली आवाज ने लोगों का दिल जीत लिया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो मुंबई का है, जिसमें इंडियन मर्चेंट्स चैंबर (चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) के एक सुरक्षा गार्ड को 1984 में आई फिल्म ‘उत्सव’ का गाना ‘सांझ ढले गगन तले’ गाते हुए दिख रहा है।

Why not!

None of the offices I've worked in would ever have let their security guards express a side to their personality this way. We'd have talent shows but never for security or housekeeping staff to participate. Kudos to the person in IMC who signed off on this. pic.twitter.com/M8WtKM5Tno

