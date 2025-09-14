दवा कंपनियों की चालाकी का देखें एक प्रत्यक्ष प्रमाण, आप भी देखिए आपको कैसे लग रही हैं चूना?

नई दिल्ली। दावा कंपनियां (Pharmaceutical Companies) कितनी चालाक हैं मैं आपको एक बार किर समझाता हूं और जो लोग 22 सितंबर से आम उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में कोई कमी नहीं आने वाली है।

दरअसल 15 अगस्त को GST में कटौती की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) करते हैं उसके तुरन्त बाद कीमते कंपनियां बढ़ा देती है। एक दवा है OLKEM TRIO 12.5 यह 12 अगस्त को दस गोली 193 रुपये की होती है GST के साथ। इस दवा पर 6 फीसदी GST है। 25 अगस्त को इस दवा की कीमत अचानक बढ़ जाती है और दस गोली यही दवा 212.50 रुपये में मिलने लगती है। मतलब इस एक पत्ते दवा की कीमत 19.50 रुपये बढ़ जाती है। 22 सितम्बर को जब जीएसटी दवा से हटेगा उसके बाद इस दवा की कीमत 189.73 रुपये दस गोली की होगी। ग्राहक को सिर्फ बढ़ी कीमत से 3.27 रुपये छ फीसदी GST कम होने के बाद का फायदा होगा।

अगर पंद्रह रुपये दवा कंपनी ने पंद्रह अगस्त के बाद बढ़ाया नहीं होता तो GST दवा पर खत्म होने से उसे दस गोली पर बीस रुपये से ज़्यादा का फ़ायदा होता, लेकिन अब उसे यह लाभ नहीं मिलेगा। यहीं तो सरकार की लगाम नहीं है। आप भी देखिए आपको कहाँ कहाँ धोखा हो रहा है।