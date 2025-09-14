  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. दवा कंपनियों की चालाकी का देखें एक प्रत्यक्ष प्रमाण, आप भी देखिए आपको कैसे लग रही हैं चूना?

दवा कंपनियों की चालाकी का देखें एक प्रत्यक्ष प्रमाण, आप भी देखिए आपको कैसे लग रही हैं चूना?

दावा कंपनियां (Pharmaceutical Companies) कितनी चालाक हैं मैं आपको एक बार किर समझाता हूं और जो लोग 22 सितंबर से आम उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में कोई कमी नहीं आने वाली है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दावा कंपनियां (Pharmaceutical Companies) कितनी चालाक हैं मैं आपको एक बार किर समझाता हूं और जो लोग 22 सितंबर से आम उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में कोई कमी नहीं आने वाली है।

पढ़ें :- कांग्रेस देशहित की कभी नहीं करती है परवाह, आज देशविरोधियों और घुसपैठियों की भी बन चुकी है रक्षक: पीएम मोदी

दरअसल 15 अगस्त को GST में कटौती की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) करते हैं उसके तुरन्त बाद कीमते कंपनियां बढ़ा देती है। एक दवा है OLKEM TRIO 12.5 यह 12 अगस्त को दस गोली 193 रुपये की होती है GST के साथ। इस दवा पर 6 फीसदी GST है। 25 अगस्त को इस दवा की कीमत अचानक बढ़ जाती है और दस गोली यही दवा 212.50 रुपये में मिलने लगती है। मतलब इस एक पत्ते दवा की कीमत 19.50 रुपये बढ़ जाती है। 22 सितम्बर को जब जीएसटी दवा से हटेगा उसके बाद इस दवा की कीमत 189.73 रुपये दस गोली की होगी। ग्राहक को सिर्फ बढ़ी कीमत से 3.27 रुपये छ फीसदी GST कम होने के बाद का फायदा होगा।

अगर पंद्रह रुपये दवा कंपनी ने पंद्रह अगस्त के बाद बढ़ाया नहीं होता तो GST दवा पर खत्म होने से उसे दस गोली पर बीस रुपये से ज़्यादा का फ़ायदा होता, लेकिन अब उसे यह लाभ नहीं मिलेगा। यहीं तो सरकार की लगाम नहीं है। आप भी देखिए आपको कहाँ कहाँ धोखा हो रहा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दवा कंपनियों की चालाकी का देखें एक प्रत्यक्ष प्रमाण, आप भी देखिए आपको कैसे लग रही हैं चूना?

दवा कंपनियों की चालाकी का देखें एक प्रत्यक्ष प्रमाण, आप भी देखिए...

भारतीय पत्रकारों के साथ नेपाल में दुर्व्यवहार को लेकर सौपा ज्ञापन

भारतीय पत्रकारों के साथ नेपाल में दुर्व्यवहार को लेकर सौपा ज्ञापन

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मानी अपनी गलती, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद चल रहे टीम इंडिया से बाहर

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मानी अपनी गलती, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद...

भाजपा सरकार नहीं करने देगी घुसपैठियों को देश के साधनों और संसाधनों पर कब्जा... असम में बोले पीएम मोदी

भाजपा सरकार नहीं करने देगी घुसपैठियों को देश के साधनों और संसाधनों...

अभी उनके आंसू सूखे भी नहीं हैं और हम दोस्ताना मैच खेल रहे...भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर भड़के सपा सांसद

अभी उनके आंसू सूखे भी नहीं हैं और हम दोस्ताना मैच खेल...

Charbagh Railway Station: ट्रेन में डरे और चुपचाप बैठे थे 5 बच्चे, RPF ने पूछा- कहां? जवाब जानकर पुलिस के उड़े होश

Charbagh Railway Station: ट्रेन में डरे और चुपचाप बैठे थे 5 बच्चे,...