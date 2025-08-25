दिल्ली कस्टम के उच्चाधिकारियों ने सोनौली बॉर्डर का किया निरीक्षण

आयात-निर्यात व राजस्व व्यवस्था की ली जानकारी,जांच प्रणाली और तकनीकी सुधार पर दिया जोर

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारत-नेपाल सीमा स्थित सोनौली बॉर्डर पर सोमवार को दिल्ली सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक दिवसीय दौरा किया। अधिकारियों ने यहां कस्टम कार्यालय का निरीक्षण कर आयात-निर्यात, राजस्व व्यवस्था तथा तस्करी रोकथाम से जुड़े पहलुओं की समीक्षा की।

दौरे के दौरान योगेंद्र गर्ग, मेम्बर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CBIC दिल्ली ने सोनौली कस्टम कार्यालय के अभिलेखों की जांच की और नेपाल जाने वाले माल की जांच प्रक्रिया को परखा। उन्होंने अधिकारियों से आयात-निर्यात से जुड़ी विस्तृत जानकारी ली और कहा कि जांच प्रणाली को और पारदर्शी व सशक्त बनाने के लिए तकनीक का बेहतर उपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बॉर्डर पर ट्रकों की जाम की समस्या और माल की जांच प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाए, ताकि व्यापारियों व आम लोगों को अनावश्यक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। गर्ग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिक से अधिक प्रक्रियाओं को डिजिटल किया जाएगा, जिससे कार्य में पारदर्शिता और तेजी आएगी।

कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

निरीक्षण के दौरान संजय गुप्ता (चीफ कमिश्नर, दिल्ली), रणजीत कुमार (कमिश्नर, लखनऊ), तपन कुमार (एडिशनल डायरेक्टर), ऋग्वेद ठाकुर (संयुक्त आयुक्त आईटी एवं CBIC), वैभव कुमार सिंह (ज्वाइंट डायरेक्टर डेटा मैनेजमेंट), अनीश गुप्ता (एडिशनल कमिश्नर, पटना), पुनीत गुनावत (ज्वाइंट कमिश्नर, अमृतसर), सुधीर कुमार त्यागी (असिस्टेंट कमिश्नर, सोनौली), अरुण कुमार पांडेय (इंस्पेक्टर SSB) सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

इस निरीक्षण के जरिए केंद्र सरकार ने यह संकेत दिया कि भारत-नेपाल सीमा पर व्यापारिक गतिविधियों को और सुव्यवस्थित करने तथा राजस्व वृद्धि के साथ-साथ तस्करी रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।