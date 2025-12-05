“सेवा भारती ने स्कूली बच्चों में जगाई जागरूकता—बाल विवाह रोकने का दिया सशक्त संदेश”

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज:: सेवा भारती के तत्वावधान में नौतनवा विकास खंड के ग्राम सभा हरदी डाली स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के दुष्परिणामों पर बच्चों को विस्तार से जानकारी दी गई।

मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष नौतनवा बृजेश मणि त्रिपाठी ने छात्र–छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह बच्चों का भविष्य छीन लेने वाली सामाजिक बुराई है। इससे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि समाज को इस कुरीति के खिलाफ एकजुट होकर जागरूकता फैलानी होगी।

विशिष्ट अतिथि तथा सेवा भारती के जिला उपाध्यक्ष किशोर मद्धेशिया ने बाल विवाह से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 28 सितंबर 1929 के शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह योग्य आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष थी। वर्ष 1978 में संशोधन कर लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई। बाद में 2006 में बाल विवाह को पूरी तरह दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया, जिसके लिए सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान गोपाल नारायन चौधरी ने की। कार्यक्रम में सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, सुदर्शन चंद, श्रीमती प्रेमलता, श्रीमती अर्चना, संगठन मंत्री संदीप सिंह सहित विद्यालय के शिक्षक–शिक्षिकाएं और छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे। जबकि कार्यक्रम का सफल संचालन सूरज ओझा ने किया।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट