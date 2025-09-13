नव-विवाहिता की खुबसूरती देख सात लोगों ने किया गैंगरेप, सुबह बेहोशी की हालत में मिली महिला

पटना। बिहार के किशनगंज जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक नव- विवाहित के लिए उसकी खुबसूरती ही दुश्मन बन गई। महिला अपने नाबालिग भतीजे के साथ आदिवासी मेला देख कर लौट रही थी। इस दौरान रास्ते में उसे बदमाशों ने पकड़ लिया और चाय के बागान में ले जाकर तीन घंटे तक बारी-बारी गैंगरेप किया। वहीं भतीजी ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। पुलिस ने सभी सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह महिला की खुबसूरती देख खुद को रोक नहीं पाए थे। पुलिस ने सभी आरोपियों कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हे जेल भेज दिया गया है।

बिहार के किशनगंज जिले के गलगलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नव-विवाहित 9 सितंबर को अपने नाबालिग भतीजे के साथ आदिवासी मेला देखने के लिए गई वहीं थी। शाम को लौटते वक्त सुनसान इलाके में बदमाशों ने महिला को पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगे। महिला और उसके नाबालिग भतीजे ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने भतीजे के साथ जमकर मारपीट कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सभी बदमाशों ने महिला को उठा कर गांव से दूर एक चाय की बागान में ले गए। वहां पर महिला के साथ बारी- बारी तीन घंटो तक उसके साथ गैंगरेप किया। महिला के बेहोश होने पर सभी आरोपी उसे छोड़ कर महिला के सारे गहने लेकर भाग गए। दस सितंबर की सुबह परिजन महिला को तलाश करते हुए चाय की बागान में पहुंचे तो उन्हे बेहोशी की हालत में महिला मिली। आनन-फानन में परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। गुरुवार देर शाम जब महिला को होश आया तो वह परिजनों के गलगलिया थाने पहुंचे और सभी आरोपियों के दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया।

महिला की खुबसूरती और पहनावा देख बदमाशों से नहीं हुआ कंट्रोल

गलगलिया थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद सात आरोपियों राजेश टुडु, सुपल मुर्मु, संतोष टुडु, सकल टुडु, बुद्धलाल टुडु, बुद्धलाल हासदा और सुशांत दास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह केवल लूट की घटना को अंजाम देने के लिए गए थे। इस दौरान महिला की खुबसूरती और पहनावा देख कर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उसके साथ तीन घंटे तक दुष्कर्म किया। वहीं महिला ने जब चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो उसके मुंह कपड़ा ठूस दिया था।