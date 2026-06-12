  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. बिहार में कोचिंग-ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, शिक्षा विभाग ने जारी किया फरमान

बिहार में कोचिंग-ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, शिक्षा विभाग ने जारी किया फरमान

बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों को प्राइवेट कोचिंग चलाने या निजी ट्यूशन पढ़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों (District Magistrate) और जिला शिक्षा पदाधिकारियों (District Education Officer) को पत्र जारी कर इस आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।

By Sushil Sah 
Updated Date

पटना। बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों को प्राइवेट कोचिंग चलाने या निजी ट्यूशन पढ़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों (District Magistrate) और जिला शिक्षा पदाधिकारियों (District Education Officer) को पत्र जारी कर इस आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यदि कोई भी सरकारी शिक्षक स्कूल के दौरान या उसके बाद किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हुए या होम ट्यूशन देते हुए पकड़ा जाता है तो इसे सीधा शिक्षक आचार संहिता (Code of Conduct for Teachers) का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा नियम तोड़ने वाले शिक्षकों के खिलाफ तुरंत सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाया जाएगा। इसके अंतर्गत निलंबन (Suspension), वेतन रोकने और विभागीय जांच भी की जाएगी।

पढ़ें :- CJP Protest: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद CJP का बड़ा ऐलान, देशव्यापी आंदोलन की तैयारी

शिक्षा विभाग ने इस फैसले के पीछे मुख्य तर्क यह दिया है कि राज्य में बीपीएससी (Bihar Public Service Commission) के माध्यम से बड़े पैमाने पर नए शिक्षकों की बहाली हो चुकी है, जिससे स्कूलों में अब शिक्षकों की कमी पूरी हो गई है। ऐसे में शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी अपने मूल विद्यालय के छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। साथ ही विभाग ने ये भी कहा है कि कोचिंग या निजी ट्यूशन में व्यस्त रहने के कारण शिक्षक, स्कूलों में अपनी पूरी क्षमता और निष्ठा से योगदान नहीं दे पाते है, जिससे सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रभावित होती है। इस आदेश को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए विभाग ने प्रशासनिक अधिकारियों (Administrative officials) को पूरी छूट दी है। सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में सक्रिय कोचिंग सेंटरों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन सेंटरों पर औचक निरीक्षण (Surprise Inspections) करने का भी निर्देश दिया है। इस फरमान के अनुसार, यदि सरकारी शिक्षक किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हुए पकड़े जाते हैं, तो उस शिक्षक के साथ-साथ संबंधित संस्थान के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

FSSAI ने केएफसी, फ्लिपकार्ट इंडिया और नेस्ले को जारी किया नोटिस, मैगी के पैकेट में मिले कीड़े, बैच मार्केट से हटाने के दिए आदेश

FSSAI ने केएफसी, फ्लिपकार्ट इंडिया और नेस्ले को जारी किया नोटिस, मैगी...

Video-फरिश्ता बना पति तो पत्नी ने फाड़ दिए तलाक के कागज़, अदालत के फैसलों से नहीं खुद लिखी रिश्तों की एक नई परिभाषा...

Video-फरिश्ता बना पति तो पत्नी ने फाड़ दिए तलाक के कागज़, अदालत...

Video Viral : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जय श्री राम और हर-हर महादेव के लगाए नारे

Video Viral : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने...

Video-खुर्जा जंक्शन पर युवक ने लगाई मौत की छलांग, उसको बचाने के प्रयास में जीआरपी का सिपाही घायल

Video-खुर्जा जंक्शन पर युवक ने लगाई मौत की छलांग, उसको बचाने के...

फरीदाबाद में नगर निगम के बुलडोजर ने किया, 100 से अधिक दुकानों के अवैध निर्माण को ध्वस्त

फरीदाबाद में नगर निगम के बुलडोजर ने किया, 100 से अधिक दुकानों...

मुकेश श्रीवास्तव जैसे कई और दवा माफियाओं का है स्वास्थ्य विभाग में कब्जा, पूर्व विधायक के खिलाफ विजिलेंस को मिले कई अहम सबूत

मुकेश श्रीवास्तव जैसे कई और दवा माफियाओं का है स्वास्थ्य विभाग में...