Shahnaz Gill In Hospital: अस्पताल से लाइव हो शहनाज गिल ने बताया अपनी तबीयत का हाल, कहा- मुझे इन्फेक्शन...

Shahnaz Gill In Hospital: एक्ट्रेस शहनाज गिल (Shahnaz Gill) को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अस्पताल में नजर आ रहीं हैं। इस वीडियो में वो अस्पताल से लाइव कर रहीं हैं हैं और बता रही हैं कि उन्हें क्या हुआ है और अब उनकी तबीयत कैसी है।

शहनाज (Shahnaz Gill) को अस्पताल में भर्ती देख उनके फैन्स परेशान हो गए हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दरअसल शहनाज गिल (Shahnaz Gill) हाल ही में सोशल मीडिया पर लाइव आई थीं, जिसका एक क्लिप फैन ने शेयर किया है।

वीडियो में शहनाज गिल, अस्पताल के बिस्तर पर दिख रही हैं और हेल्थ अपडेट दे रही हैं। शहनाज कहती हैं, ‘देखो टाइम सबका आता है… मेरे साथ भी वही हुआ है। फिर आगे थोड़ दिन बाद..दोस्तों मैं ठीक हूं अब, मैं ठीक नहीं थी। मुझे इन्फेक्शन हो गया था। मैंने सैंडविच खा लिया था। इन्फेक्शन हुई है मुझे फूड इन्फेक्शन।’

Get well soon ShehnaazGill is in Hospital 🥺💔#ShehnaazGiIl #shehnaazkaurgill #Shehnaazians #ShehnaazKaurGiII #ShehnaazGallery pic.twitter.com/CKANiBIWex

— Asmakhan (@zoyakhan9948a) October 9, 2023