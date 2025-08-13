शाहरुख खान बेटे के साथ मिलकर बनाएंगे व्हिस्की, लिकर कंपनी रडिको खेतान से मिलाया हाथ

मुम्बई। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान जल्द ही व्हिस्की बनाने जा रहे है। उनकी कंपनी ने व्हिस्की बनाने वाली मशहूर कंपनी रेडिको खेतान लिमिटेड से हाथ मिला है। किंग खान इस कंपनी के साथ मिलकर लग्जरी टकीला के साथ और कई ब्रांडेड व्हिस्की बनाएंगे। इस काम उनके साथ बेटे खान भी है। खान अपने बेटे आर्यन खान के नाम पर डी यावोल लग्जरी कलेक्टिव रजिस्टर्ड कंपनी और जेरोधा के को—फाउंडर निखिल कामथ के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है। ये सभी मिलकर भारत के प्रीमियम अल्कोहल मार्केट को टारगेट करते हुए डी’यावोल स्पिरिट्स को लॉन्च करने जा रहे हैं।

आने वाले महीनों में कंपनी लग्जरी टकीला के साथ अपने कई प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी, जिसकी बिक्री भारत के साथ-साथ विदेशों में भी होगी। इस पार्टनरशिप के जरिए रैडिको खैतान को शाहरुख खान के स्टारडम और कामथ के व्यवसायिक कौशल का लाभ मिलेगा। रेडिको खेतान के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक खैतान ने बताया कि डी यावोल स्पिरिट्स के साथ हम एक नया बोल्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यह एक लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट है, जो कंपनी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। रेडिको खैतान भारत की एक बहुत पुरानी शराब बनाने वाली कंपनी है। इसकी शुरुआत 1943 में हुई थी।

पहले रामपुर डिस्टिलरी के नाम से मशहूर थी रेडिको खेतान

रेडिको खेतान लिमिटेड केा पहले रामपुर डिस्टिलरी के नाम से जाना जाता था। सन 1970 के दशक में ललित खैतान के पिता जीएन खैतान ने इसे खरीद ली। 1998 में ही कंपनी ने 8PM व्हिस्की को लॉन्च किया था। कंपनी के पास ब्लेंडिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का लंबा अनुभव है। यह कंपनी 321 मिलियन लीटर की कैपेसिटी वाली तीन डिस्टिलरी को ऑपरेट करती है और 100 से अधिक देशों में इसके प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। इस पार्टनरशिप का मकसद देश के प्रीमियम स्पिरिट सेगमेंट पर कब्जा जमाना है क्योंकि भारत में अल्कोहॉल कन्ज्यूमर ट्रेडिश्नल प्रोडक्ट के मुकाबले अब क्वॉलिटी का रूख कर रहे हैं।