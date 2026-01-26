शंकराचार्य जी क्रोध को त्याग कर हम सब पर आशीर्वाद बरसाए:- कुमार विश्वास

मुरादाबाद :- मुरादाबाद में आयोजित साहित्य कार्यक्रम उदिशा में शामिल होने के लिए कवि कुमार विश्वास पहुचे. मुरादाबाद के जिगर मुरादाबादी फाउंडेशन के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय शायर मंसूर उस्मानी की बेटी के एक हादसे में मौत हो गयी थी. कवि कुमार विश्वास ने उनके घर पहुंचकर परिवार के लोगों से मुलाकत कर सांत्वना व्यक्त की. साथ मिडिया से बात करते हुए कहां की शंकाराचार्य विवाद पर कहां की प्रशासन के लोगों को शांकराचार्य से बात करते समय मर्यादा और जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए.

शंकराचार्य विवाद मामले पर क्या बोले शांकराचार्य:-

मुरादाबाद पहुँचे कुमार विश्वास ने शंकराचार्य विवाद मामले पर बोलते हुए कहा कि दो पक्ष है मेरी तो इतनी सामर्थ नही है एक सामान्य आस्तिक होने के कारण में पूज्य शंकराचार्य के विषय मे कोई टिपणी करू. दोनों से मुझे अनुरोध मुझे करना है प्रशासन को संवेधनशीलता से काम करना चाहिए, जो भी व्यक्ति संत प्रवर्ति से आता है जिसके भी शरीर पर भगवा है जिसने भी धर्म संस्क्रति के लिए अर्पित कर दिया है. उससे संवाद करते समय थोडी सी मर्यादा और जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए. में पूज्य शंकराचार्य जी से भी प्रार्थना करूंगा कि उनका सात्विक क्रोध त्यागे और सब पर कृपा बरसाए, उनकी परंपरा के कारण ही धर्म का मान बढ़ा है. अगर कोई अपराध हुआ है, तो हम भारत के नागरिक होने के नाते क्षमा प्रार्थना करते है कि वो सबके मंगल के लिए आशीर्वाद दे.

एमके स्टॅलिन द्वारा हिंदी भाषा पर दिए गए बयान कहां :-

एमके स्टॅलिन द्वारा हिंदी भाषा पर दिए गए बयान पर बोले कि जिनके पूज्य पिताजी का नाम भगवान राम के नाम का पर्यायवाची करुणानिधि हो और उनके पुत्र भगवान राम की भाषा के बारे में ऐसी बात करते है तो ये बहुत बड़ा शोभ और दुख का कारण भी है. तमिल एक अदभुद भाषा है उसका प्रचार प्रसार हो ये हर भारतीय की इच्छा है. लेकिन किसी एक भाषा का विरोध नही होना चाहिए ये एक राजनीति कौशल है. इस देश मे 1947 के बाद ये बीज बोया गया आज ये बीज जानबूझ कर बोया गया है. दिल्ली के नेता ने जाकर की हिंदी किसी पर थोपी नही जाएगी. हिंदी भाषित लोगों से में कहना चाहूंगा कि वह दक्षिण भारतीय के विद्वान को पढ़े.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद