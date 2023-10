भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले-हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनी तो बहाल होगी पुरानी पेंशन स्कीम,तो संजय सिंह ने कहा- दिल्ली और पंजाब में लागू करेंगे ओल्ड पेंशन

नई दिल्ली। पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) समेत अन्य मांगों को लेकर रविवार दिल्ली के रामलीला मैदान (Ramlila Maidan) में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस शंखनाद महारैली (Shankhnaad Maharally) में राज्य व केंद्र के विभिन्न विभागों के कर्मचारी और कई राजनीतिक पार्टियों के लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने लोगों को मंच से शपथ दिलाई कि जो पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को बहाल करेगा उसी को वोट दें।

आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जाकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) से जुड़े कर्मचारी संगठनों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की जायज मांग का पूर्ण समर्थन किया। सरकार तुरंत कर्मचारियों की मांगें मानकर OPS लागू करे। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही कर्मचारियों की… pic.twitter.com/0ccwIyy4JA — Bhupinder S Hooda (@BhupinderShooda) October 1, 2023

रामलीला मैदान पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Former Chief Minister of Haryana Bhupendra Singh Hooda) ने कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) बहाल कर दी जाएगी। वहीं आप सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh ) ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) लागू की जाएगी। सरकारी कर्मचारी 40 साल नौकरी करता है, लेकिन उसे पेंशन नहीं मिलती, जबकि दिन सांसद रहने वाले को पेंशन दी जाती है। फिलहाल मैं संसद से बर्खास्त हूं, लेकिन संसद वापस जाने के बाद मैं पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) का मुद्दा फिर से उठाऊंगा।