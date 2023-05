Shimla MC Election Result: नगर निगम शिमला पर कांग्रेस का कब्जा, 24 वार्डों में लहराया जीत का परचम, सीएम ने दी बधाई

Shimla MC Election Result: शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 24 वार्डों पर जीतकर अपना परचम लहराकर पूर्ण बहुमत हासिल कर ​लिया है, जबकि भाजपा यहां पर दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। भाजपा यहां पर सिर्फ 9 वार्डों पर ही जीत दर्ज कर पाई है।

यही नहीं भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मेयर सत्या कौंडल को भी चुनावी करारी शिकस्त मिली है। माकपा को एक सीट पर जीत मिली है। बता दें कि, नगर निगम शिमला के 34 वार्डों के लिए दो मई को मतदान हुआ था।

I thank the people of Himachal for their historical mandate to @INCHimachal in Shimla Municipal Corporation where elections were held on the party symbol after 10 years. Congress is reaching its highest ever tally in Shimla Muncipal Corporation. This mandate affirms the trust of…

— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) May 4, 2023