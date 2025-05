Video-AIMIM ने पाक को दिखाया आईना, बोले-चोर,चंडाल, धोखेबाज तुम्हारे यहां, कहते हो हम मुसलमान हैं, दुनिया में पोर्न देखने वाले नंबर नेशन में तुम...

नई दिल्ली। आतंकवाद (Terrorism) को पनाह देने वाले पाकिस्तान (Pakistan) पिछले कुछ दिनों में ‘पानी-पानी’ हो चुका है। एक तरफ जहां भारत ने उसका पानी बंद करके प्यासे मारने का इंतजाम कर दिया तो दूसरी तरफ सेना से कभी ना भूल सकने वाली चोट आतंकवादियों के ठिकानों पर बम बरसाकर दी है। रही सही कसर सोशल मीडिया यूजर्स और नेताओं ने पूरी की। औवैसी और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने जिस तरह पाकिस्तान के जख्मों पर नमक रगड़ी उसकी भी चर्चा खूब हो रही है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता शोएब जमई (Shoaib Jamai) ने एक बार फिर पाकिस्तान की गजब बेइज्जती की है।

दरअसल, भारत (India) में मुसलमानों की आवाज को मुखरता से उठाते हुए अक्सर मोदी सरकार (Modi Government) की तीखी आलोचना करने वाले असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने पाकिस्तान से खिलाफ जंग में सरकार का मजबूती से साथ दिया और पड़ोसी मुल्क को खूब आईना दिखाया। इससे ओवैसी पाकिस्तान (Pakistan) के सोशल मीडिया यूजर्स और कुछ मौलवी-नेताओं के निशाने पर आ गए। अब दिल्ली के एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई (AIMIM State President Shoaib Jamai) ने पाकिस्तान (Pakistan) को उसकी औकात और असलियत बताई है।

Strong reply to Pakistani thugs n influencers who criticize Indian muslims and Asaduddin Owaisi sb पाकिस्तान जैसे नाकाम मुल्क के लिए हमारा यह पैगाम!

जो पाकिस्तानी इनफ्लुएंसर और उलेमा असदुद्दीन ओवैसी साहब की आलोचना कर रहे हैं… एक एक बात का जवाब तसल्ली से दिया गया है। pic.twitter.com/UXDS073mot

— Dr. Shoaib Jamai (@shoaibJamei) May 12, 2025