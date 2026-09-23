आजमगढ़ में पत्नी-बेटा और दो पुजारियों की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा, इस हत्याकांड की वजह जानकार हो जाएंगे हैरान

आजमगढ़। यूपी (UP) के आजमगढ़ जिले में चार लोगों की हत्या और मुठभेड़ में मारे गए आरोपी अरविंद को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बता दें कि इस पूरे खून-खराबे की बुनियाद साल 2019 में पड़ गई थी। जब अरविंद सिंह के चचेरे भाई मनीष सिंह ने उसके सगे भाई सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में वह जेल भेजा गया था। लगभग डेढ़ महीने पूर्व ही जेल से छूटा था।

साले सूरज सिंह (Suraj Singh) ने बताया कि बबीता का मनीष सिंह (Manish Singh) के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। इसकी भनक सुनील सिंह को लग गई थी। सुनील सिंह (Sunil Singh) बाला साहब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) के जनसंपर्क अधिकारी थे। सुनील ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए चचेरे भाई मनीष सिंह के खिलाफ चोरी, छिनैती, छेड़खानी सहित करीब 20 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एक मामले में अदालत ने मनीष सिंह और उसके भाई अवनीश को 20 साल की सजा सुनाई थी। दोनों 2019 में जमानत पर जेल से बाहर आते ही सुनील सिंह (Sunil Singh) की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद दोनों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया।

बता दें कि दोनों भाई लगभग डेढ़ महीने पहले ही जेल से छूटकर आए हैं। इससे परिवार के लोग परेशान रहते थे। सूरज सिंह (Suraj Singh) ने बताया कि अरविंद सिंह की पत्नी बबीता और उसकी मां ने पुजारियों से बात की थी। पुजारियों ने ही उन्हें बताया था कि सुनील सिंह की आत्मा उन्हें परेशान कर रही है। इस पर अरविंद की मां और पत्नी ने मिलकर पुजारियों को पूजा-पाठ के लिए बुलाया।

घर में सोमवार से पूजा चल रही थी। अरविंद सिंह ने पूजा करा रहे पुजारियों को अगले दिन न आने की चेतावनी दी थी, लेकिन, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मंगलवार को पूजा होते देख अरविंद भड़क गया और गाली देते हुए पत्नी बबीता से कहा कि तेरे चक्कर में मेरे भाई की हत्या हो गई। अब तुम ड्रामा कर रही हो। इसके बाद गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इससे हड़कंप मच गया।

मां और भतीजी घर से बाहर आ गए थे

मां और भतीजी घर से बाहर आ गए। एक पुजारी बच कर निकल गए, लेकिन हत्यारोपी की 10 साल की बेटी, 11 महीने की बेटी और 7 साल का बेटा घर में रह गया। जिन्हें उन्हें बंधक बना लिया। मौके पर पहुंची पुलिस दरवाजा खुलवाने की कोशिश में जुटे रहे।

मौके पर भीड़ जुटी रही। पुलिस बार-बार लोगों को मौके से हटा रही थी। उसे मनाने के लिए घर के लोगों को बलाया गया था। उनकी अपील पर भी वह मानने को तैयार नहीं था। देर रात तक चले इस घटनाक्रम ने गांव में तनाव और भय का माहौल बना दिया।

एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में सूचना मिली की एक व्यक्ति ने तीन लोगों को गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची। आरोपी ने खुद को बच्चों के साथ एक कमरे में बंद कर लिया। रात में करीब सात घंटे तक आरोपी को समझाया, आरोपी ने इस दौरान बेटे को गोली मार दी। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई, आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोली चलाई। गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। उसे अस्पताल में लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने आरोपी को मृत घोषित कर दिया।

पत्नी-बेटे और दो पुजारियों की हत्या, आरोपी ढेर

आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में पत्नी समेत तीन लोगों की हत्या के बाद तीन बच्चों को कमरे में बंधक बनाने वाले अरविंद कुमार ने पुलिस टीम पर भी गोलियां बरसा दीं। करीब सात घंटे तक पुलिस उसे आत्मसमर्पण के लिए समझाती रही। इसी दौरान कमरे के भीतर से गोली चलने की आवाज आई।

बच्चों की जान बचाने के लिए एसपी डॉ. अनिल कुमार, एसओजी प्रभारी संजय सिंह और आरक्षी प्रदीप ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया। पुलिस के अंदर पहुंचते ही आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में अरविंद घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

खूनी घटनाक्रम की शुरुआत

वहीं, आरोपी की गोली से घायल नौ वर्षीय बेटे शौर्य सिंह की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, इस पूरे खूनी घटनाक्रम की शुरुआत मंगलवार को भाई की आत्मा शांति के लिए की जा रही पूजा के दौरान हुए विवाद से हुई। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी अरविंद सिंह ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसने पूजा के लिए आए दो पुजारियों को भी बेरहमी से मार डाला। यह जघन्य वारदात यहीं नहीं रुकी।

सात घंटे का मान-मनौव्वल और गोलीबारी

तीन हत्या करने के बाद आरोपी अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर चला गया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। घर के अंदर उसके तीन मासूम बच्चे मौजूद थे, जो इस भयावह स्थिति के गवाह बन गए। करीब सात घंटे तक पुलिस ने आरोपी अरविंद से बातचीत करती रही। पुलिस का मुख्य प्रयास था कि बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और आरोपी भी आत्मसमर्पण कर दें।

कई घंटे तक बातचीत चलने के बाद अचानक घर के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस अप्रत्याशित घटना से पुलिस को अंदेशा हुआ कि अब हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल ऑपरेशन शुरू करने का फैसला लिया। घर में प्रवेश के लिए पुलिस ने स्टन ग्रेनेड और टियर गैस ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही दरवाजा तोड़ा गया। पुलिस अंदर दाखिल हुई तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी का एनकाउंटर किया

पुलिस के अनुसार, पुलिस टीम के अंदर पहुंचते ही आरोपी अरविंद सिंह ने गोलियां बरसा दीं। उसने लगातार चार-पांच राउंड फायर किए। आरोपी के पास छह राउंड की रिवॉल्वर थी और उसने अपनी सभी गोलियां चला दी थीं। पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तीन-चार राउंड फायरिंग हुई। कुछ ही देर में आरोपी घायल हो गया। पुलिस आरोपी और उसकी गोली से घायल हुए उसके बेटे को अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टरों ने आरोपी अरविंद को मृत घोषित कर दिया, वहीं, बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई।