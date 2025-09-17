उद्धव ठाकरे की मां मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, भड़की शिसेना यूबीटी

Meenatai Thackeray: मुंबई के शिवाजी पार्क के मुख्य द्वार पर स्थित बालासाहेब ठाकरे की पत्नी और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की मां मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा पर लाल रंग फेंके जाने का मामला सामने आया है। इस घटना को किसी अज्ञात व्यक्ति ने अंजाम दिया है और पुलिससीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की तलाश में जुट गयी है। घटना की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में शिवसैनिक प्रतिमा के पास इकट्ठा होने लगे। रंग को आनन-फानन में साफ किया गया है। घटना के बाद प्रतिमा के पास पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, यह घटना बुधवार सुबह दादर के शिवाजी पार्क स्थित प्रतिमा से जुड़ी है। पुलिस आरोपी का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। इस मामले में शिवसेना यूबीटी एफ़आईआर दर्ज करा सकती है। यह घटना बालासाहेब ठाकरे की पत्नी और महान शिवसैनिक मीनाताई ठाकरे के सम्मान से जुड़ी है। ऐसे में सियासी घमासान मचना तय है। बुलढाणा में ठाकरे गुट के शिवसैनिक घटना से आक्रोशित हैं और जल्द ही विरोध प्रदर्शन करेंगे।

बता दें कि मीनाताई का 1995 में निधन हो गया था। जिसके बाद शिवाजी पार्क इलाके में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस घटना की जानकारी मिलने पर शिवसैनिकों के साथ-साथ स्थानीय विधायक और सांसद भी मौके पर पहुंचे। शिवसैनिकों ने बताया कि सुबह आठ बजे फोन आने के बाद वह घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने तस्वीरें लीं और थिनर से सफाई शुरू कर दी। यह सब किसने किया, इसके बारे में पता नहीं चल पाया है।

घटना पर स्थानीय विधायक महेश सावंत ने कहा कि उन्हें आज सुबह करीब 8 बजे घटना की जानकारी मिली। इसके बाद स्थानीय शिवसैनिक मौके पर पहुंचे। तभी पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में सुबह 6.10 बजे तक सब कुछ ठीक दिख रहा था। यह घटना सुबह 6.10 बजे के बाद हुई होगी। पुलिस ने कहा है कि दोपहर तक आरोपियों के बारे में पता लगा लिया जाएगा।

सांसद अनिल देसाई ने कहा, “हमने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को इस घटना की जानकारी दे दी है। हम इस घटना से अपने तरीके से निपट रहे हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों और कायरों को करारा जवाब दिया जाएगा। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। हम मूर्ति के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रहे हैं। ऐसी घटनाओं को देखकर बार-बार लगता है कि मुंबई सुरक्षित नहीं है। जब ये घटनाएँ हो रही हैं तो पुलिस क्या कर रही है? सरकार अपने कुकृत्यों में व्यस्त है।”