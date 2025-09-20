श्री रामलीला समिति ऐशबाग के प्रांगण में रामोत्सव का मंचन 22 सितम्बर से

लखनऊ। श्री रामलीला समिति ऐशबाग के तुलसी सभागार में प्रेस को समिति के अध्यक्ष हरीश चन्द्र अग्रवाल ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि रामोत्सव 2025 का आयोजन 22 सितम्बर से चार अक्टूबर तक रामलीला समिति ऐशबाग के प्रांगण में आयोजित किया जायेगा। इस वर्ष नवरात्र में चतुर्थी 2 दिन होने के करण कार्यक्रम 13 दिन का होगा। इसलिये प्रथम दिन नारद मोह लीला का भी मंचन किया जायेगा। अध्यक्ष हरीश चन्द्र अग्रवाल ने बताया की रामोत्सव 2025 का शुभारम्भ प्रातःकाल गणेश पूजन के साथ होगा तत्पश्चात रामलीला में अभिनय करने वाले कलाकारों का पूजन किया जायेगा। जिसमे राम जी भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुहन जी सीता जी एवं हनुमान जी का अभिनय करने वाले कलाकारों का पूजन होगा।

उसके बाद दोपहर 3 बजे से सुन्दरकांड का पाठ प्रारम्भ होगा जिसका समापन सायंकाल 6 बजे होगा रामलीला का मंचन प्रारम्भ होने के पहले प्रतिदिन सायंकाल 7:30 बजे देवताओ का आवाहन स्तुति पाठ से किया जायेगा तत्पचात भजनो पर नृत्य डांस एकेडमियो द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। जिसका समापन 8 बजे होगा सांयकाल 8 बजे से कलाकारों द्वारा भजन नृत्य प्रस्तुत किये जायेंगे । तत्पश्चात सायंकाल 8:30 बजे से रामलीला मंचन का मंचन प्रारम्भ होगा जो रात्रि 11:30 बजे तक चलेगा रामलीला मंचन को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करने का शुभारम्भ सोलहवीं शताब्दी से पूर्व संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा इसी रामलीला मैदान से प्रारम्भ किया गया था।

श्री रामलीला समिति ऐशबाग उसी परम्परा को निरन्तरं प्रतिवर्ष आधुनिक माध्यमों एवं संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रस्तुत करती चली आ रही है रामोत्सव 2025 में इस वर्ष दशहरा पर्व दिनांक 2 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को आयोजित होगा, जिसमे रावण वध की लीला के पश्चात भव्य आतिशबाजी एवं पुतला दहन होगा 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को मंच पर भगवान श्री राम आयोध्या वापस आयेंगे तत्पश्चात भरत जी से मिलने के उपरान्त श्री राम का भव्य राज्याभिषेक का आयोजन किया जायेगा उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। 4 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को सांयकाल 6 बजे रामलीला परिसर से राजाराम चन्द्र जी अपने पुरे मंत्रीमंडल एवं बन्धु बन्धुओ साथ नगर दर्शन यात्रा पर निकलेंगे । जिसमे बैंण्ड बाजा ढोल ताशा व अन्य सांस्कृतिक झाकिंया भी सम्मिलित होगी। जिसका समापन धर्मध्वजी मंदिर यहियागंज वर्मा स्टाप पर होगा ।