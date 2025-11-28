सिड – कियारा ने बताया बेटी का नाम, शेयर की पहली झलक

  1. हिन्दी समाचार
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवानी एक बार फिर खबरों में बने हुए हैं । इस बार कपल किसी फिल्म के कारण नहीं बल्कि अपनी बेटी को लेकर  खबरों में बने हुए हैं ।  बता दें कि सिद्धार्थ और कियारा ने फैंस के साथ अपनी बेटी की पहली झलक शेयर की।  साथ ही इस कपल ने अपनी बेटी का नाम भी रिवील कर दिया है।  आइए जानते हैं कि सिधार्थ  मल्होत्रा ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सिद्धार्थ और कियारा की बेटी की पहली झलक

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने कोलेब इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपनी बेटी का नाम रिवील किया है।  इस पोस्ट में सिद्धार्थ और कियारा ने अपनी बेटी की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें सिद्धार्थ और कियारा अपने हाथ में अपनी लाडली बेटी का एक-एक पैर पकड़े हुए हैं।  इस पोस्ट में उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा तो नहीं दिखाया, लेकिन उसके नाम से अपने फैंस को रूबरू करवा दिया

क्या है सिद्धार्थ-कियारा की बेटी का नाम?

सिद्धार्थ और कियारा ने अपनी राजकुमारी के नाम का खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी नन्ही परी का नाम सरायाह मल्होत्रा रखा है. उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘हमारी दुआओं से, हमारी बाहों तक. हमें मिले दिव्य आशीर्वाद, हमारी राजकुमारी, सरायाह मल्होत्रा.’ सिद्धार्थ और कियारा की पोस्ट पर अब बॉलीवुड हस्तियों से लेकर फैंस तक के रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

क्या है नाम का अर्थ?

बता दें कि सिद्धार्थ और कियारा ने भी दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट की तरह बेटी का नाम काफी ज्यादा यूनिक और अलग रखा है. सिद्धार्थ और कियारा ने अपनी बेटी का नाम हिंदी या संस्कृत भाषा से नहीं, बल्कि हिब्रू भाषा से लिया है, जहां सरायाह नाम का अर्थ है ‘देव पुत्री’ यानी ‘भगवान की प्रिंसेस’ है.

 

 

 

 

