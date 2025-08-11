सिडबी बैंक ने ग्रेड ए और बी पदों पर निकाली भर्ती, लास्ट डेट आज

नई दिल्ली। देश से बेरोजगारिता को दूर करने के लिये कई विभाग व संस्थायें आगे आ रहे हैं। इसके तहत भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक ने भी भर्ती निकाली है। जी हां आपको बतादें कि सिडबी बैंक ने ग्रेड ए और बी पदों पर भर्ती के लिए पद निकाले हैं, जिसकी आज फॉर्म भरने की लस्ट डेट है। बीए से लेकर professional डिग्री के आवेदक इसकी वेबसाइट sidbi.in में जाकर आज किसी भी हाल में ऑनलाइन आवेदन कर दें। नहीं तो मौका हाथ से निकल जायेगा।

इस भर्ती के आवदेकों की I पाली और II पाली के लिए परीक्षा की तारीख 6 सितंबर और 4 अक्टूबर रखी गई है। वहीं इन जॉब के Interview नवंबर तक कराये जायेंगे। सिडबी बैंक सिर्फ 76 पदो पर भर्ती करेगा। जिनमें 50 पद सहायक प्रबंधक ग्रेड ‘ए’ के लिये और 26 पद प्रबंधक ग्रेड ‘बी’ – सामान्य और विशेषज्ञ स्ट्रीम के लिए हैं। इन पदों के लिये आवेदक को वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इंजीनियरिंग में स्नातक की कम से कम 60% अंक की डिग्री होना जरुरी है।,SC/ST/PwBD आवेदकों के लिए 50% अंक की डिग्री होना जरुरी है। इसके अलावा सीएस, सीएमए/आईसीडब्ल्यूए, सीएफए, सीए, एमबीए या पीजीडीएम (2 वर्ष का पूर्णकालिक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पास होना जरुरी है। इस भर्ती के लिये आवेदक को ओबीसी/ईडब्ल्यूएस, जनरल को 1100 रुपये का शुल्क देना होगा । इसके अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को 175 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा।